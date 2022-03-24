Глава Минцифры рассказал о планах по ускоренному импортозамещению

Предложения Минцифры по ускоренному импортозамещению включают создание отраслевых центров компетенций и «пересборку» реестра отечественного программного обеспечения, рассказал глава министерства Максут Шадаев на расширенном заседании IT-комитета Государственной Думы во вторник.

Также предполагается софинансирование до 80% расходов на онлайн-рекламу российских продуктов; проведение отраслевых мероприятий для презентации лучшей практики импортозамещения.

По словам Шадаева, на основе реестра должен быть создан маркетплейс, что, в частности, предполагает публикацию отзывов заказчиков, описание плюсов и минусов продуктов.

Наибольшую «тревогу» с точки зрения импортозамещения вызывает специализированный софт, например, в нефтегазовой отрасли, а также инженерное ПО, графический пользовательский софт, сказал министр.

Что касается центров компетенций, Минцифры выделило 20 индустрий, среди которых банки, розничные сети, крупные промышленные предприятия, операторы связи — они будут объединяться по продуктам для их импортозамещения и выступать единым заказчиком.

Нам важно, чтобы эти деньги получали заказчики и уже на эти деньги заказывали необходимую разработку, — сказал Шадаев.

По его словам, важно идти по модели субсидирования заказчика, субсидирования спроса.