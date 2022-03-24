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Известия.ru

«Роскосмос» перейдет на заключение контрактов в рублях

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Роскосмос» перейдет на заключение контрактов с другими странами в рублях, сообщил 23 марта в эфире Первого канала заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Раз такое началось по всей стране, мы тоже теперь все внешние контракты будем заключать в рублях», — отметил он.

Ранее в этот день на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами.

Москва продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, которые ранее были зафиксированы в контрактах, подчеркнул глава государства.

По его словам, страны Запада, заморозившие активы России, объявили дефолт перед ней и подвели черту под надежностью своих валют. Поставлять российские товары в другие страны и получать оплату в долларах и евро не имеет смысла, заключил он.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля РФ начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.


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Страны
Россия
Украина
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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