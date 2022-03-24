Российские военные высокоточным оружием уничтожили арсенал в районе Ровно

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Армия России ударом высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожила под Ровно крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно", - сказал Конашенков. "В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран", — добавил генерал.