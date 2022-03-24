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РИА Новости

Российские военные высокоточным оружием уничтожили арсенал в районе Ровно

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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Армия России ударом высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожила под Ровно крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев в 14 километрах северо-западнее города Ровно", - сказал Конашенков. "В результате удара уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран", — добавил генерал.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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