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РИА Новости

ВМФ получит три подводные лодки в 2022 году

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Ракетный крейсер четвёртого поколения "Красноярск"
Ракетный крейсер четвёртого поколения "Красноярск".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году ВМФ России три новейшие подводные лодки, в том числе атомные "Генералиссимус Суворов" (проект "Борей-А") и "Красноярск" ("Ясень-М"), сообщил РИА Новости генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

Всего ОСК передаст в этом году 24 судна и военных корабля.

"До конца года сдадим флоту два атомохода, АПЛ "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск", и одну лодку "адмиралтейскую" - неатомная подводная лодка "Уфа", - сказал Рахманов.

Подлодка "Уфа" (проект 636.3) строится на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что большая часть кораблей и судов относится к гражданскому судостроению, а 10 единиц - по гособоронзаказу, "часть из которых выходит из ремонта, часть – новострой".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
955 Борей
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