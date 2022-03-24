ВМФ получит три подводные лодки в 2022 году

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году ВМФ России три новейшие подводные лодки, в том числе атомные "Генералиссимус Суворов" (проект "Борей-А") и "Красноярск" ("Ясень-М"), сообщил РИА Новости генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

Всего ОСК передаст в этом году 24 судна и военных корабля.

"До конца года сдадим флоту два атомохода, АПЛ "Генералиссимус Суворов" и "Красноярск", и одну лодку "адмиралтейскую" - неатомная подводная лодка "Уфа", - сказал Рахманов.

Подлодка "Уфа" (проект 636.3) строится на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что большая часть кораблей и судов относится к гражданскому судостроению, а 10 единиц - по гособоронзаказу, "часть из которых выходит из ремонта, часть – новострой".