Войти
Lenta.ru

В Словакии назвали вероятную замену советским БМП

307
0
0
Опытный образец бронетранспортера Patria AMVXP
Опытный образец бронетранспортера Patria AMVXP, оснащенный башней Leonardo (Oto Melara) HITFIST-30P.
Источник изображения: Patria

В тендере на замену боевых машины пехоты (БМП) советской разработки в армии Словакии фаворитом стала финская машина. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Defence News.

Он отметил, что группа экспертов признала финскую БМП Patria AMVXP лучшей из пяти рассмотренных вариантов. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что технико-экономическое обоснование программы представили Министерству финансов Словакии.

В рамках программы по замене парка БМП Словакия может приобрести более 76 колесных машин. Братислава планирует потратить около 332 миллионов евро на обновление парка бронетехники.

По сообщениям местных СМИ, словацкая сторона также рассматривает БМП Pandur II, Piranha V, Dragon и Stryker. Сейчас в арсенал словацкой армии входят чехословацкие БМП BVP-1 и BVP-2, которые основаны на конструкции советских БМП-1 и БМП-2.

БМП Patria AMVXP стала развитием боевой машины Patria AMV, которую разработали в 2001 году. Базовая версия машины получила модульную конструкцию, которая позволяет менять уровень бронирования и конфигурацию шасси. БМП может нести боевой модуль с орудием калибра 120 миллиметров или миномет Patria Nemo.

В феврале пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о подготовке производства плавающего бронетранспортера БТ-3Ф.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Продукция
Nemo
Pandur II
Rosomak КТО
Stryker
БМП-1
БМП-2
БТ-3Ф
Компании
Patria
Ростех
Проекты
Piranha
Похожие новости
11.07.2019
Современные тенденции развития вооружения БМП: башня
20.06.2018
"Евросатори" в пользу Америки
01.06.2016
Словацкий бронетранспортер Corsac
08.07.2015
Словакия приобретет в Польше партию шасси бронемашин «Росомаха»
23.12.2013
Десятка лучших бронетранспортеров по версии Army Technology
11.12.2013
Госкомпания в «оборонке» – норвежский опыт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 06:41
  • 20456
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 03:19
  • 43
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 24.03 03:03
  • 1
Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ
  • 24.03 02:44
  • 1
Военный эксперт: Скоро ВСУ попадут еще в один котел
  • 24.03 01:41
  • 1
МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов
  • 24.03 01:22
  • 1
Военнослужащие МТО в ходе спецоперации успешно проводят эвакуацию и ремонт поврежденной техники
  • 24.03 01:12
  • 5
Приоритеты возрождения
  • 24.03 00:53
  • 1
ЕС обеспокоен планами властей Мали сотрудничать с ЧВК Вагнера
  • 23.03 18:20
  • 124
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 23.03 16:45
  • 23
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 23.03 13:14
  • 1
НАТО озадачено
  • 23.03 12:29
  • 61
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 23.03 11:54
  • 3
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 23.03 11:38
  • 1
Букву Z в поддержку спецоперации нанесли на ракету "Союз", запущенную с Плесецка
  • 23.03 11:19
  • 2
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года