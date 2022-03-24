SpaceX резко подняла цены на полеты в космос и Starlink

Ранее Tesla серьезно повысила цены на свои литиевые накопители для энергетики и электромобили. Происходящее способно заметно снизить темпы развития целых отраслей.

Компания уведомила пользователей глобального спутникового интернета Starlink о том, что с 22 марта они будут платить за интернет не 99 долларов в месяц, как ранее, а 110 долларов. Стоимость терминала Starlink поднялась с 499 до 599 долларов. Вероятно, это не последнее повышение: происходящее на Украине вызвало системные сбои международной торговли, из-за чего стоимость самых разных комплектующих продолжает расти.

Несколько ранее компания повысила цены на запуски Falcon 9 с 62 до 67 миллионов долларов, а Falcon Heavy — с 90 до 97 миллионов долларов. В обоих случаях повышение близко к 8%. При изготовлении ракет широко используют алюминиевые сплавы, а стоимость алюминия и многих других цветных металлов в последние месяцы кратно выросла — вначале из-за роста цен на газ, вызванного нежеланием ЕС заключать долгосрочные контракты на импорт газа из России, а затем из-за сбоев в торговле после 24 февраля. Кроме того, инфляция в США на 10 марта 2022-го составила 7,9%, максимум за 40 лет (впрочем, явно меньше, чем инфляция в России).

Выросли и расценки SpaceX на запуск попутных грузов на своих ракетах. Если ранее запуск нагрузки до 200 килограммов на солнечно-синхронную орбиту стоил всего 1,0 миллиона долларов, то теперь — 1,1 миллиона.

Недавно инфляция серьезно ударила по другому бизнесу Илона Маск — Tesla. Эта компания подняла цену на Megapack, самый дешевый из удобных накопителей энергии в мире на сегодня, с 1,1 миллиона до 1,538 миллиона долларов. Причины — кратный рост цен на литий и некоторые другие металлы в последние месяцы. Кроме этого, Tesla повысила цены на свои электромобили. Сейчас самый дешевый из них обойдется от 47 тысяч долларов, в то время как еще пару лет назад его (при заказе по телефону) можно было приобрести как минимум за 35 тысяч. Еще полгода назад он стоил на 10% дешевле, чем сегодня.

Tesla Megapack, мощность 0,8 мегаватт, емкость примерно 3,1 мегаватт-часа, вес 23 тонны Источник изображения: Tesla

Происходящее повлияет на скорость внедрения новых технологий в целом ряде отраслей. Если по Falcon 9 Маску не угрожают конкуренты, то дальнейшее распространение Starlink окажется под вопросом. У американских и европейских обычных (наземных) провайдеров издержки практически не выросли. Если они не взвинтят цены на свои услуги, Starlink окажется заметно дороже конкурентов (порядка пары тысяч долларов в год в первые 12 месяцев владения).

Между тем Илон Маск планировал собрать средства для полетов на Марс в основном за счет доходов от проекта Starlink. Как это делать в условиях слабой конкурентоспособности по ценам — не вполне ясно. Вероятно, самому богатому человеку мира придется искать другой способ.

Рост цен на Megapack, в свою очередь, замедлит наращивание доли ВЭС и СЭС в ряде стран: без накопителей или страховки в виде ТЭС эти виды станций с трудом обеспечивают стабильное энергоснабжение. Удорожание электромобилей означает и более медленный рост производства машин Tesla. Компания планирует выпускать их по 20 миллионов в год — вдвое больше, чем у любой современной компании-лидера. Однако теперь проникновение в наиболее массовый сегмент авторынка может затянуться. Это прискорбно, поскольку, как мы уже писали ранее, ДВС-мобили убивают выхлопами множество людей по всему миру, и даже электромобиль, заряжающийся от ТЭС в этом смысле намного безопаснее.