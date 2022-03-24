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Военно-промышленный курьер

В Германии будут «реанимировать» армию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заверила, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, и пообещала вернуть боеспособность Бундесверу.

Об этом она заявила, выступая в Бундестаге.

«Мы не можем как альянс стать воюющей стороной», — сказала министр. Тем не менее, по ее словам, Берлин поддерживает Киев поставками вооружений.

«Мы твердо находимся на стороне союзников в Восточной Европе», которым, как утверждает глава Минобороны ФРГ, Россия «уже давно угрожает».

«И к этим угрозам стоит отнестись серьезно», — подчеркнула Ламбрехт.

«Мы возвращаем нашему Бундесверу полную боеготовность», — также сказала она, коснувшись создания специального фонда в размере 100 млрд евро с целью поддержки вооруженных сил страны, пишет ТАСС.

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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
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