В Германии будут «реанимировать» армию

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заверила, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине, и пообещала вернуть боеспособность Бундесверу.

Об этом она заявила, выступая в Бундестаге.

«Мы не можем как альянс стать воюющей стороной», — сказала министр. Тем не менее, по ее словам, Берлин поддерживает Киев поставками вооружений.

«Мы твердо находимся на стороне союзников в Восточной Европе», которым, как утверждает глава Минобороны ФРГ, Россия «уже давно угрожает».

«И к этим угрозам стоит отнестись серьезно», — подчеркнула Ламбрехт.

«Мы возвращаем нашему Бундесверу полную боеготовность», — также сказала она, коснувшись создания специального фонда в размере 100 млрд евро с целью поддержки вооруженных сил страны, пишет ТАСС.