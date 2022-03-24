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Российская газета

Украинские военные потеряли два новых танка Т-72АМТ

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Источник изображения: rg.ru

Вооруженные формирования Украины на конец минувшего года, по разным данным, эксплуатировали более 130 танков Т-72 различных модификаций. Из них примерно три десятка - машины новой версии АМТ, являющейся глубокой модернизацией старых советских образцов, созданных еще во второй половине 70-х годов.



Такие "семьдесят вторые" до недавнего времени не были замечены в ходе боевых действий. Однако в минувший вторник в районе Чернигова засветились сразу два танка. Сообщается, что их удалось обнаружить российским войскам, которые эффективно отработали по ним артиллерией.

В результате прямого попадания один танк полностью уничтожили - у него взорвался боекомплект, и многотонная башня отлетела на несколько метров от корпуса. Второй не имеет внешних повреждений, но, похоже, экипаж испугался, что может быть уничтожен, и просто сбежал с позиций.

Первая информация о начале поставок Т-72АМТ в войска появилась в начале 2020 года. От первоначальной версии они отличались установкой динамической защиты "Нож" (которую за недостаточную эффективность неоднократно критиковали даже сами украинские эксперты), вместо 780-сильного двигателя смонтировали мотор мощностью 840 л.с., командир получил закрытую зенитную установку с 12,7-мм пулеметом НСВТ "Утес", похожую на применяемую на Т-64БВ.

Старую советскую радиостанцию заменили на новую турецкую, внедрили спутниковую навигацию и более современное противопожарное оборудование.

Наводчик получил возможность применять управляемые противотанковые ракеты комплекса "Комбат", в то же время в прицел не смогли интегрировать тепловизионный канал, поэтому возможности по ведению боевых действий в темное время суток остались весьма скромными.

Сообщалось, что эта модификация первоначально создавалась для экспортных поставок, но из-за того, что украинские предприятия основательно подпортили свою репутацию, иностранные покупатели так и не нашлись, поэтому Киевскому бронетанковому заводу пришлось отправлять свою продукцию ВСУ.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-72
Проекты
2020-й год
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