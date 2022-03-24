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Интерфакс-АВН

Балтфлот провел учение с танками в Калининградской области (расширенная версия)

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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Танкисты Балтийского флота провели учение с боевой стрельбой на полигоне в Калининградской области, сообщили в пресс-службе флота.

"Танкисты мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота на полигоне Павенково провели стрельбы на большие дальности из танков Т-72Б3 штатными выстрелами по появляющимся и движущимся целям в рамках ротного тактического учения в Калининградской области", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в тактическом учении было задействовано "около 200 военнослужащих и более 30 единиц боевой и специальной техники соединения".

В сообщении отмечается, что в рамках учения была отработана "стрельба на большие дальности до 8 тыс. м. осколочно-фугасными снарядами".

Пресс-служба также сообщила, что радиотехнические подразделения флот провели учение по отражению "массированного ракетного авиационного удара условного противника в воздушном пространстве над Калининградской областью".

По ее данным, "особое внимание было уделено обнаружению малоразмерных целей, имитирующих полет беспилотных летательных аппаратов".

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