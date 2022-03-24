В Минцифры пояснили правила отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний

Сотрудники IT-компаний смогут получить отсрочку от армии. На это смогут рассчитывать и выпускники вузов по отдельным специальностям, связанным с информационными технологиями. С таким предложением выступил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По его словам, ведомство уже подготовило проект постановления, который регламентирует порядок предоставления отсрочки. "Планируется, что отсрочка будет распространяться только на аккредитованные компании, но если IT-компания входит в список системно значимых, то такая мера поддержки будет распространяться на всех ее сотрудников", - пояснил Шадаев.

Кроме того, Минцифры хочет составить конкретный перечень специальностей в вузах, чьи выпускники смогут получить отсрочку от армии. "Если в течение года выпускник устраивается на работу в аккредитованную IT-компанию, он сможет претендовать на такую меру", - отметил Шадаев на встрече с руководителями IT-компаний. Минцифры будет вести реестр срочников, которые попадают под условия освобождения от армии, уточняется в сообщении ведомства.

Сегодня отсрочка от призыва на военную службу предоставляется людям по разным причинам, в частности по состоянию здоровья, в случае если гражданин - единственный, кто может ухаживать за родственником или опекать несовершеннолетнего, если он отец-одиночка, муж беременной на сроке более 22 недель и т.д., то есть в силу семейного положения.

Отсрочка также предоставляется депутатам и выпускникам вузов, которые получили высшее образование и специальное звание, а также поступили на службу в органы внутренних дел, противопожарную службу, в органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотиков и в таможню. С полным перечнем оснований отсрочки от военной службы можно ознакомиться в ст. 24 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Анастасия Селиванова