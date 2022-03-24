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Конфликт на Украине подстегнет производство Су-57

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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости Максим Блинов

Military Watch Magazine (США): сможет ли конфликт на Украине придать новый импульс Су-57? Экспорт этих истребителей вырастет при высоких ценах на нефть

Будущее программы Су-57 остается крайне туманным, пишет Military Watch Magazine. Но, учитывая количество потенциальных клиентов, чьи доходы и военные расходы сильно зависят от нефти, сохраняется значительная вероятность, что при высоких ценах на нефть интерес к самолету вырастет.

Вспышка боевых действий между Россией и Украиной 24 февраля и последовавшее за этим резкое ухудшение отношений между Россией и западным блоком подняли множество вопросов по поводу дальнейшего развития российских вооруженных сил в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Среди возможных изменений называлось всё от ускоренного развертывания усовершенствованных танков Т-90М с динамической защитой "Реликт", поскольку мощная противотанковая ракета НАТО "Джавелин" доказала свою эффективность против старой российской бронетехники, до ускоренного производства тактических баллистических ракет и крылатых ракет для смену израсходованным в боях "Искандерам" и "Калибрам".

Однако украинский конфликт может повлиять и на программу истребителей Су-57. Как сообщается, на Украину отправлена крошечная часть скромного парка из пяти находящихся на вооружении истребителей-невидимок – возможно, для проверки датчиков и нанесения ограниченных ударов. Изначально планировалось, что к 2020 году будет поставлено на вооружение 50 самолетов, а к концу 2025 года – все 200, но задержки и перераспределение финансирования в пользу более дешевых самолетов того же весового диапазона (а именно Су-30СМ и Су-35), привели к проволочкам в серийном производстве. Хотя первый истребитель Су-57 поступил на вооружение в декабре 2020 года, до конфликта планировалось, что к концу 2027 года в строй войдут 76 истребителей, – этого хватило бы на три полноценных эскадрильи. Однако в результате конфликта программа может ускориться.

Первоначально Су-57 разрабатывался как истребитель пятого поколения, хотя в российских репортажах отмечается, что он рассчитан на боевые действия на уровне шестого поколения и имеет ряд перспективных технологий – от лазерного и электромагнитного (ЭМИ) оружия до новых каналов передачи данных. Поскольку конфликт на Украине вынуждает страны НАТО развертывать вблизи российских границ в Европе больше истребителей, – включая невидимки пятого поколения F-35, – сохраняется значительная вероятность, что Россия попытается ускорить работу над собственным истребителем следующего поколения. Иначе ей грозит риск, что флоту пятого поколения НАТО придется противостоять исключительно истребителями поколения 4++, – например, Су-35 и Су-30СМ2, которые, при целом ряде преимуществ перед F-35, особенно с точки зрения вооружения и летных характеристик, менее приспособлены для борьбы с ними, чем Су-57.

Помимо стимула для новых инвестиций в программу Су-57, у России для этого есть новые возможности – по двум причинам. Во-первых, экономика страны сильно зависит от нефти, поэтому ей идут на пользу высокие мировые цены, не виданные уже свыше восьми лет. Это обеспечит приток доходов в казну, а новые трубопроводы увеличат экспорт в Китай. При этом другие страны, например, Индия – продолжают закупать значительные объемы российского газа и нефти, несмотря на давление Запада. Во-вторых, ряд основных клиентов России в области высокоэффективных вооружений, – в частности, Алжир и Казахстан, а также другие страны, например, Туркменистан и Венесуэла, – сами сильно зависят от нефтяных доходов и вполне могут пустить хотя бы часть выросших прибылей на новые истребительные эскадрильи. Это поможет финансировать российскую программу и будет способствовать росту масштабов производства.

Есть многочисленные признаки, что Алжир либо уже заказал, либо намеревается приобрести истребители Су-57. Занимая второе или третье место среди клиентов российского оборонэкспорта (оценки китайского импорта разнятся), Алжир вполне может нарастить свои заказы благодаря высоким ценам на нефть. Это связано с тем, что его сосед Марокко продолжает получать огромную помощь от Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов. Эти вооружения нацелены главным образом на Алжир, а в последнее время все чаще поднимается вопрос о покупке F-35 для нужд марокканских ВВС. Кроме того, отношения Алжира с рядом членов НАТО, – в частности Францией – все напряженнее из-за военных операций Запада в его южном соседе Мали. Как сообщается, Алжир сыграл там важную роль, поддержав январскую высылку западных войск.

Поскольку алжирские ВВС готовы к тому, что угроза со стороны НАТО окажется сопоставимой с нападением на соседнюю Ливию в 2011 году, ускоренные закупки Су-57 за счет нефтяных доходов остаются важным фактором – ведь в той же ситуации окажется и Россия. Хотя Иран в числе постоянных клиентов российских истребителей не числится, в прошлом он тоже проявлял интерес к тяжелой технике. И, хотя считается, что он скорее приобретет китайский истребитель J-10C, он вполне может переключить внимание на Су-57, если цены на нефть останутся на высоком уровне.

Вообще же будущее программы Су-57 остается крайне туманным, но, учитывая количество потенциальных клиентов, чьи доходы и военные расходы сильно зависят от нефти, сохраняется значительная вероятность, что при высоких ценах на нефть интерес к самолету вырастет.

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