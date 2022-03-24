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Военное обозрение

Соединенные Штаты рассмотрят несколько вариантов увеличения военного присутствия в Восточной Европе

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты рассмотрят варианты размещения в Европе дополнительного военного контингента, решение будет принято по итогам визита в Европу американского президента Джо Байдена.

По данным американского телеканала CNN, Байден отправился в Европу уже с несколькими вариантами размещения дополнительных сил США в Восточной Европе, которые ему предложили в Пентагоне. Естественно, никаких подробностей этих вариантов нет, все подробности появятся только после принятия решения. Все это прикрывается очередными заявлениями по "российскую угрозу".

В преддверии визита Байдена в Брюссель Пентагон предоставил Белому дому варианты потенциального размещения дополнительных американских военных в Восточной Европе

- говорится в сообщении CNN.

Отмечается, что окончательное решение будет принято на внеочередном саммите НАТО, который запланирован на завтра, 24 марта в Брюсселе. В то же время можно утверждать, что усиление военного присутствия США в Восточной Европе произойдет, предварительное согласие НАТО дало. К тому же ряд стран еще раньше запросил у американцев постоянного военного присутствия и увеличения военных контингентов. Речь, как не трудно догадаться, идет о Прибалтике и Польше. Эти страны готовы на любые условия, лишь бы США защитили их от "коварных русских". Они и так боялись, а тут еще и спецоперации России на Украине.

Между тем Байден после саммита отправится в Польшу, где проведет встречу с польским коллегой. Не трудно догадаться, что Варшава будет просить у США разрешения на проведение так называемой "миротворческой операции" на Западной Украине. Польша давно вынашивает планы по захвату "исконно польских земель", включая Львов - так называемые Восточные Кресы.

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Польша
Россия
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