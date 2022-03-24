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Российская газета

Впервые в боевых условиях применено гиперзвуковое ракетное оружие

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Атаке подвергся крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Гиперзвуковой "Кинжал" поразил не только конкретную цель, но, скорее всего, и (морально) командование НАТО. Дело в том, что обычным боеприпасом был уничтожен не просто склад, а одна из центральных баз хранения еще ядерного оружия, известная как "Объект 711". Построили его в 1955 году и укрепили так, что в те годы он мог выдержать удар атомной бомбы.

Там обслуживались ядерные боеголовки стратегических и тактических ракет Вооруженных сил СССР. В начале 1990-х ядерное оружие оттуда вывезли в Россию. По решению руководства минобороны Украины именно в склады "Объекта 711" были перебазированы практически все оперативно-тактические ракеты "Точка-У". В СМИ проходила информация, что "Объект 711" представляет собой подземный военный городок, состоящий из двух этажей и углубленный в грунт на 150 метров. Считался одним из самых безопасных центров хранения ракет и других боеприпасов. Пока не получил удар "Кинжалом".

Этот гиперзвуковой комплекс состоит из адаптированных к воздушному базированию ракет, которыми оснащены наземные "Искандеры". Пока на тяжелом истребителе-перехватчике МиГ-31К, а в перспективе - и на стратегических Ту-160М2.

В открытой печати сообщалось, что гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" носит маркировку Х-47М2. Точные характеристики ее секретны, но известно, что она может лететь со скоростью, превышающей звуковую в 10-12 раз. Отклонение от точки поражения обозначенной цели меньше метра, причем на дальности в сотни километров. Предназначена для уничтожения не только наземных и подземным объектов, но и морских целей. Например, авианосцев, попасть в которые для Х-47М2 - не проблема. "Кинжал" обладает едва ли не лучшей в мире системой самонаведения, разработанной российскими специалистами и собранной только из отечественных комплектующих.

С какой дальности был осуществлен пуск по арсеналу в Ивано-Франковской области, неизвестно. Но попадание оказалось сверхточным. Как видно в обнародованном видеосюжете, ракета вошла в землю почти вертикально. Скорость ее была несколько километров в секунду, а общая масса - около полутора тонн. Огромная кинетическая энергия позволила ракете буквально прошить 150 метров земли, пробить бетонное перекрытие арсенала и взорваться внутри. "Объект 711", что совершенно ясно, полностью уничтожен. Следует учесть, что не ядерным взрывом, а фугасной боеголовкой, снаряженной обычным взрывчатым веществом.

Стоит, наверное, добавить, что произошло это всего в 80 километрах от румынской границы. А ведь известно, что Румыния в 2016 году разместила на своей территории стационарный комплекс ПРО Aegis Ashore c американскими перехватчиками ракет типа RIM-161 SM-3. Было развернуто 3 батареи по 8 ракет SM-3. Они, как уверяют американцы, предназначены для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и боеголовок на заатмосферных высотах и на большой дальности. Однако удар гиперзвуковым "Кинжалом" очень наглядно показал, что натовский комплекс ПРО, в случае военной необходимости, будет сметен нашими гиперзвуковыми ракетами с неядерными боезарядами до того, как его успеют привести в боевую готовность.

Главные итоги "кинжального" удара по "Объекту 711" в пятницу, 18 марта, таковы - ВСУ Украины лишились запасов "Точки-У", а НАТО убедилось в том, что российские гиперзвуковые ракеты - не постановочные мультики. "Кинжал" - наша реальная сила, которой пока нет нигде в мире.


Сергей Птичкин

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Страны
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
sm-3
Иджис
Искандер
МиГ-31
Точка-У
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