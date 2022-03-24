Батарея украинских РСЗО на окраине Киева уничтожена высокоточным оружием

Об уничтожении целой батареи украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) сообщили в понедельник вечером в Минобороны России. "Разведка по нескольким каналам подтвердила координаты позиции украинских РСЗО, а также расположение склада с реактивными боеприпасами", - сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, националисты на Украине не перестают использовать жилые кварталы и соцобъекты в качестве "живого щита" - размещают там артиллерийские системы и ведут оттуда массированный огонь по российским военнослужащим. Так, в районе Виноградарь, что располагается на окраине Киева, украинские нацформирования в течение нескольких дней вели обстрелы прямо из жилых кварталов. А площади расположенного рядом торгового центра использовали для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки артустановок. По сути, превратив здание неработающего ТЦ в армейскую базу.

"На видеокадрах данных объективного контроля отчетливо видно, как в торговый центр после очередного залпа въезжает украинская боевая установка для укрытия и перезарядки ракет. Ночью 21 марта батарея украинских РСЗО и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре были уничтожены высокоточным оружием большой дальности", - рассказал генерал Конашенков.

"Нами в очередной раз представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов в жилых кварталах Киева и в других городах Украины в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем", - обратили внимание западных СМИ в Минобороны России.

Иван Петров