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Российская газета

Батарея украинских РСЗО на окраине Киева уничтожена высокоточным оружием

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Об уничтожении целой батареи украинских установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) сообщили в понедельник вечером в Минобороны России. "Разведка по нескольким каналам подтвердила координаты позиции украинских РСЗО, а также расположение склада с реактивными боеприпасами", - сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.


По его словам, националисты на Украине не перестают использовать жилые кварталы и соцобъекты в качестве "живого щита" - размещают там артиллерийские системы и ведут оттуда массированный огонь по российским военнослужащим. Так, в районе Виноградарь, что располагается на окраине Киева, украинские нацформирования в течение нескольких дней вели обстрелы прямо из жилых кварталов. А площади расположенного рядом торгового центра использовали для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки артустановок. По сути, превратив здание неработающего ТЦ в армейскую базу.

"На видеокадрах данных объективного контроля отчетливо видно, как в торговый центр после очередного залпа въезжает украинская боевая установка для укрытия и перезарядки ракет. Ночью 21 марта батарея украинских РСЗО и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре были уничтожены высокоточным оружием большой дальности", - рассказал генерал Конашенков.

"Нами в очередной раз представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов в жилых кварталах Киева и в других городах Украины в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем", - обратили внимание западных СМИ в Минобороны России.


Иван Петров


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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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