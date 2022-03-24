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Российская газета

Ракета-носитель "Союз" взлетела в космос со знаком "Z" на борту

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Стартовавшая во вторник с космодрома в Плесецке ракета-носитель "Союз-2.1а" имеет на головном обтекателе знак "Z" - им обозначается часть бронированной, специальной и автомобильной техники Вооруженных сил РФ, задействованной в ходе военной спецоперации на Украине.

Фотографию улетающей ракеты с нанесенным на борт символом спецоперации по защите Донбасса опубликовало во вторник Минобороны России в своем Telegram-канале.

Напомним, запуск "Союза" с космическим аппаратом "Меридиан" был выполнен во вторник в 15:48 по московскому времени. Через 9 минут после старта от ракеты штатно отделилась головная часть в составе "Фрегата" и спутника "Меридиан".

После этого спутник был выведен на целевую орбиту.

Спутники серии "Меридиан" предназначены для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты пригодны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.

Использование "Меридианов" на высокоэллиптической орбите, сообщали в Минобороны РФ, повысит эксплуатационные и технико-экономические характеристики существующих средств связи "за счет расширения диапазонов частот, увеличения срока активного существования на орбите и более высоких показателей надежности".


Иван Петров

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
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