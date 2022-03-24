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Российская газета

Потери вынудили Украину вернуть в строй демилитаризованную технику

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Источник изображения: rg.ru

Большие потери в бронетехнике вынуждают вооруженные формирования Украины возвращать в строй бронемашины, ранее переделанные для гражданских нужд. Так, во время боев в районе Киева у боевиков одного из так называемых территориальных батальонов был замечен демилитаризованный БРДМ-2.



О том, что этот "бардак" был в свое время "отправлен в отставку", свидетельствуют прорезанные в передней части корпуса незащищенные дополнительные окна и установленная массивная надстройка.

Разумеется, боевая ценность такого транспортного средства сомнительна, и вполне вероятно, что его постигнет участь более чем трех десятков таких бронированных разведывательно-дозорных бронемашин, подбитых, сожженных и просто брошенных во время панического бегства. Речь идет только о технике, засветившейся на попавших в Сеть видеокадрах и фотоматериалах из районов проведения специальной военной операции. На самом деле потери частей ВСУ и НГУ, различных националистических формирований еще больше.

Среди них значительное число 9П148 с противотанковыми ракетными комплексами "Конкурс", а также относительно недавно модернизированных на расположенном в Николаеве бронетанковом заводе БРДМ-2Л1.

Благодаря проведенным доработкам они могут выполнять функции легких бронетранспортеров, так как теперь внутри вместо четырех помещаются семь человек.

Старый бензиновый двигатель заменен на дизельный. В бортах появились люки для посадки и высадки личного состава.

Украинские источники сообщали об установке новых радиостанций натовского стандарта и средств навигации. Делались заявления и о применении тепловизоров, но, как оказалось, такие приборы устанавливались только на сравнительно небольшом числе машин.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БРДМ-2
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