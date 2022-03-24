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Борьба России и Запада поставила Турцию в тупик

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Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом.
Источник изображения: © POOL

Cumhuriyet (Турция): хождение по канату между Москвой и Западом

Турция не может позволить себе встать на сторону Запада и вступить в противостояние с Россией, присоединившись хотя бы частично к санкциям против нее, пишет Cumhuriyet. Автор отмечает, что Анкара должна "хорошо ладить" с Москвой. При этом с Западом он тоже не советует ругаться.

Дрейфующий в направлении эскалации кризис и конфликт между Западом и Россией на Украине ставит Анкару в безвыходное положение.

Она не может позволить себе роскоши "встать на сторону Запада", вступив в противостояние с Россией, и присоединиться к санкциям против нее хотя бы частично.

От энергетики до сельскохозяйственной продукции, от атомной электростанции до добрососедских отношений – мы должны хорошо ладить с Москвой.

С момента основания Турецкой Республики, если не считать искусственных условий холодной войны, отношения Анкары и Москвы развивались хорошо. В стратегическом отношении вероятности конфронтации сегодня уже не существует.

Военные, экономические, политические, культурные и институциональные отношения с США (и Западом), особенно с НАТО, тесно переплетены. Во всех областях начиная с очень давних времен, прежде всего со времен Демократической партии Турции, существует естественная интеграция.

Эта "естественная интеграция", возникшая во всех областях, от образования до экономики, от коммуникации до культуры, хотя мы очень хорошо знаем о политике США в отношении Курдистана и о том, что ЕС не примет Турцию в свои ряды завтра, не позволяет Турции предпринимать инициативы "наперекор Западу".

У нас есть неотъемлемые связи с обоими противостоящими друг другу "соперниками". Кроме того, Турция является членом Совета Европы с момента его основания. Европейское измерение является обязательным измерением для всего спектра сил внутри страны – от левых до правых, от либералов до финансовых кругов. Это глубокая и сущностная естественная интеграция, которую даже невозможно сравнить со связями с Москвой.

Итак, у Анкары нет возможности противостоять ни Западу (и ЕС), ни России. У Анкары также больше нет возможности "быть сторонником" (!), как, например, в ходе ошибочной политики в Ираке, Ливии и Сирии. Цена, которую нам пришлось заплатить в указанных регионах по этой причине, очевидна.

Чтобы не платить эту цену на Украине, Турция извлечет наибольшую пользу от установления мира и согласия.

США хотят распространить и на Украину войну и кризис, которые они вчера разожгли в Ираке, Сирии и Ливии.

Новые выпады США (и Байдена) напоминают Ближний Восток 1990-х и 2000-х годов.

Что касается "турецкого фронта", интересно, будут ли политические исламисты и "западники" продолжать занимать позицию "неявного стратегического партнерства c США"?

Изменения, внесенные Партией справедливости и развития (ПСР) Турции в выборное законодательство, вызывают вопросы в этой связи.

"Мышление" остаться у власти "любой ценой" возобладает или канет глубоко в историю?

Будет ли ось Черноморье – Средиземноморье превращена в новое яблоко раздора в регионе, будет ли использована Украина для этого?

В Анкаре национальные интересы и расчеты на пребывание у власти вновь будут противопоставлены, как в Ираке, Сирии и Ливии?

Ближайшие выборы в Турции определят не только будущее страны, но и будущее всего региона.

Эрол Манисалы

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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