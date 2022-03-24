Запад кормит своих граждан вопиющей ложью об Украине

Правда (Сербия): Россия всегда под прицелом НАТО

Каждый день Запад кормит своих граждан вопиющей ложью о ситуации на Украине, пишет "Правда". Так оправдываются аномальные экономические санкции, введенные против России. Москва достигла на Украине результатов, которые на Западе преподносятся как провал, отмечает автор статьи. Но каждый день идет продвижение российских войск и видны результаты денацификации.

Европа постепенно увязает в экономических проблемах, но сама в этом виновата. Санкции, которые ЕС, Великобритания и США, ввели против России неминуемо вызовут рост цен по всем мире, для начала на энергоносители. Кроме них, растут цены на удобрения, а это, в свою очередь, влечет за собой рост расходов на производство продовольствия. Также строительная отрасль страдает от роста цен на строительные материалы. На все эти потоки влияет не только рост цен на энергоносители, но и нехватка сырья, которого мало на международном рынке из-за военной операции на Украине. Украина не поставляет из-за невозможности производства и отгрузки, а Россия и Белоруссия — из-за санкций. Так они оставляют мир без сельскохозяйственной продукции, а также разных руд и металлов необходимых на производствах в западных странах. От разрыва отношений также страдает транспортная отрасль.

Санкции бумерангом возвращаются западным странам, и население этих стран еще не ощущает в полной мере надвигающийся кризис. Все взгляды прикованы к российской армии, и все хотят, чтобы она как можно скорее выполнила задачи, поставленные перед ней. Одна из важнейших целей — денацификация Украины, в которую большинство, кажется, не верит и не поверит. Нехватка правдивой информации на протяжении восьми лет, конечно, повлияла на западную общественность, которая не верит, что русские борются с нацистами на Украине, где те пришли к власти. Многие отвергают обвинения российской стороны, ссылаясь на происхождение президента Зеленского, еврея, и тем самым ставится под вопрос тезис о том, что Украина скатилась в классический и неприкрытый нацизм. Массовые убийства, массовое сожжение людей на кресте на Донбассе и многие другие злодеяния остаются неизвестны широкой общественности в Европе и США. Первое, что последовало за началом военной операции на Украине, была блокировка всех российских информационных ресурсов всех видов на Западе. Социальные сети и интернет ограничены. Слова России и информация от нее больше не должна звучать там, и каждый день Запад кормит своих граждан вопиющей ложью. На них обрушивается огромное количество фальшивых новостей и обмана, и так оправдываются аномальные экономические санкции, введенные против России, а также попытки расширить НАТО за счет стран постсоветского пространства.

Россия уже 15 лет призывает западные страны не приближать их войска к ее западной границе на фоне запугивания злыми русскими, которые только и ждут, чтобы поработить всю Европу. Эта мысль насаждается и с помощью голливудских фильмов, начиная с конца Второй мировой войны. Последней каплей, переполнившей чашу терпения и приблизившей мир к многополярному устройству, стала ситуация на Украине и ее возможное членство в НАТО. Украина также готовилась к нападению на Донбасс при содействии Соединенных Штатов, Великобритании и других европейских стран. Донбасс восемь лет жил под постоянной угрозой уничтожения его народа, который веками жил на этой земле. Стоит отметить и сербов, которые живут в Луганской и Донецкой областях и которые разделили судьбу со своими русскими братьями. Они живут, борются и умирают бок о бок с ними всегда на одной стороне.

Больше нельзя было надеяться, что Запад отступит и изменит нарратив. Россия приступила к решительным действиям и за короткое время достигла результатов, которые на Западе оспариваются с помощью медиа-кампании и преподносятся как провал, хотя каждый день мы видим продвижение российских войск и результаты денацификации. Приходит множество сообщений о смерти видных членов неонацистских формирований. Флаги нацистской Германии встречаются на каждом шагу, как и портреты Гитлера, которые русские солдаты находят в притонах поклонников нацизма. По моему мнению, в ближайшие несколько недель российские войска достигнут своих целей и наконец принесут мир всем тем людям, кто проживает на территории, охваченной военной операцией.

Во мраке старого мирового порядка рождается новое утро свободы и надежды для всех людей, кто уже слишком давно страдает от империи лжи, как ее образно и очень точно назвал президент Владимир Путин .

Сербско-русский центр "Маяк", который работает во всех сербских регионах, полностью поддерживает русский народ в стремлении сохранить себя, а также в борьбе на глобальной геополитической арене, которую Россия ведет для того, чтобы принести и нам утро свободы залитое солнцем с востока. Мы, будучи самой западной опорой православия и искренними патриотами, всегда будем поддерживать русский народ. Мы поддерживаем его сейчас, когда антироссийская истерия в Европе и США дошла до того, что запрещаются русские писатели, спортсмены, музыканты. Запад борется с российской культурой, наукой, экономикой, присягая при этом демократии, международному праву, правам человека, но забывая об отторгнутых Косово и Метохии, преступных бомбардировках Югославии в 1999 году, геноциде против сербского населения в бывшей Югославии и прочих вещах, которые он творил и творит повсюду, на всех меридианах.

Они, может, и забыли о своих злодеяниях, но мы нет, и мы никогда не простим и не забудем. Мы выражаем полную поддержку русскому народу и государству.

Владимир Пребирачевич