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Российская газета

АПЛ "Генералиссимус Суворов" введут в строй до конца года

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Источник изображения: Олег Кулешов/РИА Новости

Передача флоту атомного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" намечена на декабрь 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в объединенной судостроительной корпорации.

Ранее стало известно, что осенью подлодка выйдет на испытания: сперва заводские, потом государственные. Цикл тестов завершится пуском баллистической ракеты. По данным из открытых источников, служить подводный крейсер будет на Тихоокеанском флоте.

"Генералиссимус Суворов" - третья атомная подлодка, построенная по усовершенствованному проекту "Борей-А". Он отличается улучшенной гидродинамикой, хорошей скоростью и управляемостью на глубине. На ракетоносце установлено современное оборудование, собранное из российских комплектующих, снижен уровень физических полей корабля.


Антон Валагин

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Проекты
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