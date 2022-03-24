АПЛ "Генералиссимус Суворов" введут в строй до конца года

Передача флоту атомного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" намечена на декабрь 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в объединенной судостроительной корпорации.

Ранее стало известно, что осенью подлодка выйдет на испытания: сперва заводские, потом государственные. Цикл тестов завершится пуском баллистической ракеты. По данным из открытых источников, служить подводный крейсер будет на Тихоокеанском флоте.

"Генералиссимус Суворов" - третья атомная подлодка, построенная по усовершенствованному проекту "Борей-А". Он отличается улучшенной гидродинамикой, хорошей скоростью и управляемостью на глубине. На ракетоносце установлено современное оборудование, собранное из российских комплектующих, снижен уровень физических полей корабля.

Антон Валагин