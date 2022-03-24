Турки попросили Россию сбросить атомные бомбы на США

Взрыв устройства «Джордж», первый в истории ядерный взрыв, 9 мая 1951 года.

Угроза России миру: мы можем прибегнуть к ядерному оружию, если увидим "экзистенциальную угрозу" (Haber7, Турция)

Дмитрий Песков в интервью CNN назвал условие применение ядерного оружия Россией, сообщает Haber7. Мнения читателей турецкого портала разделились. Одни оправдывают Россию и называют подобные заявления "естественной реакцией". Другие настаивают на том, что ядерное оружие необходимо запретить.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к ядерному оружию, если увидит "экзистенциальную угрозу" для своей страны.

Операция на Украине, начатая по приказу Путина, идет уже 27-й день. Во многих уголках страны, в том числе в Киеве, происходят столкновения и бомбардировки.

Ядерная угроза

Пресс-секретарь президента РФ сделал заявления относительно российско-украинского конфликта в качестве гостя программы Кристиан Аманпур (Christiane Amanpour) на телеканале CNN.

На вопрос о том, при каких условиях Владимир Путин использует ядерный потенциал России, Песков дал следующий ответ: "Это может произойти, если будет угроза существованию нашей страны".

Путин еще не достиг своих целей

Официального представителя Кремля спросили, достиг ли Путин своих целей на Украине. "Пока нет, еще не достиг", – ответил Песков.

Называя украинский конфликт "специальной военной операцией", пресс-секретарь главы российского государства отметил: "Операция идет в соответствии с заранее намеченными планами и целями".

Песков добавил, что целями этой операции являются демилитаризация Украины, обеспечение ее нейтралитета, устранение националистических элементов, признание принадлежности Крыма России, а также признание независимости Донецка и Луганска.

Россия – страна, у которой больше всего ядерного оружия в мире

Согласно данным, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI) в прошлом году, Россия занимает первое место в мире по количеству имеющихся ядерных боеголовок (6255).

В прошлом году количество ядерных боеголовок, имеющихся у российской администрации, уменьшилось на 120 единиц по сравнению с 2020 годом. Число развернутых ядерных боеголовок России составляет 1800.

С другой стороны, по общему числу ядерных боеголовок за Россией следуют США, у которых 5500 единиц ядерного оружия, и эти две страны по-прежнему владеют более чем 90% ядерного оружия в мире.

Помимо США, ядерными боеголовками обладают также входящие в западный блок Франция и Великобритания: 290 и 225 соответственно.

Комментарии читателей

Эрди

Это признание того, что ты – ничто без ядерного оружия. Медведь нарушает свое обещание.

Коркут

О, Россия, сбрось несколько атомных бомб на США, я за тебя, Путин.

али

Коркут, а США сбросят на нее, и миру конец.

Потомки Османской империи

Пусть применит, если осмелится, посмотрим.

Сахин

Уничтожь США.

бекир

США и Великобритания – экзистенциальная угроза для России. Систем противовоздушной обороны, способных противостоять российским гиперзвуковым ядерным ракетам, нет. Теперь пусть думают американцы.

БИРОЛ

Русские выйдут из ядерной войны невредимыми? Неужели???!!! Русские сбросят, а другие будут просто смотреть?

Фахри Доган

Если Россия будет изолирована и окажется в позиции, когда терять уже нечего, она заставит Европу заплатить высокую цену, и применение ядерного оружия может быть неизбежным, скорее всего. Надеюсь, этого не будет.

Джемо

Какой вопрос – такой ответ. Никакой угрозы, не выдумывайте.

из чанаккале

Блефуют. Можно подумать, им самим останется пространство для жизни.

Энгин Ариф

А что тут не так? Россия говорит: "Мы применим ядерное оружие, если увидим, что нашему существованию угрожает опасность". Каждое государство, столкнувшись с проблемой выживания, применит свое самое мощное оружие. Это совершенно естественная реакция.

Энгин

Ядерное оружие должно быть запрещено.

Лабиринт..

Россия ничего не сможет сделать. Если она применит ядерное оружие, Украина тоже применит. Так что не посмеет, Россия только говорит для вида...

Хусейн

Лабиринт, у Украины нет такого оружия, есть атомные электростанции, а оружия нет. При отделении от Советов все было передано России.

______

Если Россия будет постоянно грозить ядерным оружием, это будет явным доказательством ее слабости в военном отношении.

Житель Турции

Мир останется России?

Национальный

Житель Турции, мир останется великому сатане – Америке.

эрдемир

Нам тоже нужно ядерное оружие.

Али

Уничтожьте Америку – и все вернется на круги своя.

Юсиф

Ценой за применение ядерного оружия будет исчезновение российской нации.

гражданин27

Только у тебя, что ли, ядерное оружие, Россия?

Шакире Чаййок

Дело не в Украине, вы до сих пор не поняли?

Ах м

Ядерная угроза – удел трусов.