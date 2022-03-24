Балтфлот провел боевые стрельбы из "Градов" на учении под Калининградом

Боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", 152-миллиметровых крупнокалиберных пушек "Гиацинт" провели артиллеристы Балтийского флота в Калининградской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, тренировка армейского корпуса Балтфлота по стрельбе и управлению огнем артиллерии прошла на полигоне "Правдинский". Боевые расчеты вели огонь по полноразмерным мишеням, имитирующим боевую технику и инженерные укрепления условного противника.

В стрельбах, которые проводились в дневное и ночное время, участвовали более трехсот военнослужащих, свыше 70 единиц вооружения и военной техники. Артиллеристы обнаруживали цели и оперативно корректировали огонь с помощью средств радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, также им в этом помогали беспилотники.

Тем временем

Учение провели также военнослужащие соединения противовоздушной обороны Балтийского флота. Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" обнаружили и уничтожили беспилотники и малоразмерные вертолеты условного противника.

Расчеты ЗРК проследовали маршем в район учений, а в пути вступили в учебный бой с "вражеской" диверсионно-разведывательной группой. В учении было задействовано около ста военнослужащих и более десятка единиц военной и специальной техники.

Светлана Песоцкая (Калининград)