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Российская газета

Опубликовано видео с камеры летчика вертолета Ка-52, задействованного на Украине

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Минобороны РФ опубликовало интервью с командиром экипажа боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор". Военный летчик Александр за период, в который принимает участие в проведении военной спецоперации на Украине, выполнил уже 28 боевых вылетов.


"Экипаж Ка-52 выполнял задачи по нанесению авиаударов по объектам военной инфраструктуры украинских националистов, прикрытию российских транспортно-боевых вертолетов Ми-8, воздушному сопровождению военных колонн наших подразделений, в том числе с гуманитарными грузами", - рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что полеты "аллигаторов" в ходе боевых действий проходят на предельно малых высотах. А это требует от летчика максимальной концентрации и быстрой реакции на постоянную изменяющуюся обстановку. Обеспечивать огневое воздействие на воздушное судно и своевременно применить защиту от вражеских ПЗРК экипажу помогает современный бортовой комплекс обороны.

Что касается установленного на Ка-52 вооружения, то тут речь идет о широком спектре авиационных средств поражения. Они позволяют нашему вертолету в дневное и ночное время суток, действуя на большом удалении, уничтожать замаскированную бронетехнику противника, его укрытия, пункты управления и живую силу.

"Экипажи армейской авиации в ходе специальной военной операции выполняют задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов. А также осуществляют авиационную поддержку российских подразделений", - рассказали в Минобороны России.

Ранее военные опубликовали кадры уничтожения украинского танка противотанковым ракетным комплексом "Вихрь", который был выпущен с вертолета Ка-52 ВКС России.


Иван Петров

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ
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