«Операция на Украине поможет России понять роль беспилотников»

Эксперты рассказали, чем отличаются российские беспилотники «Форпост» и «Орион»

Минобороны России показало кадры применения в ходе специальной военной операции на Украине двух беспилотников - ударно-разведывательного «Форпоста», созданного на базе израильского аппарата IAI Searcher, и ударного «Ориона». «Газета.Ru» разбиралась, в чем их сходство и отличие.

«Беспилотники «Форпост» и «Орион» не конкурируют друг с другом, так как системы находятся в различных классах, отличаются по продолжительности полета, массе носимой целевой нагрузки и так далее», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

По его словам, выбор типа беспилотного летательного аппарата (БЛА) для вооружения тех или иных боевых частей российской армии в ходе операции - это «вопрос оптимального использования имеющихся ресурсов».

«Если конкретную задачу возможно решить, используя «Форпост», то вряд ли, имея выбор, будут привлекать «Орион». С другой стороны, очевидно, будут иметься задачи, решаемые только «Орионом» и не решаемые «Форпостом» просто в силу различий в возможностях этих двух машин», - пояснил эксперт.

Он рассказал, что «Форпост» принимался на вооружение в качестве временной меры при отсутствии собственных легких беспилотников, поэтому и был выбрал путь лицензионной сборки этих аппаратов из израильских компонентов. При этом израильский разработчик комплекса ограничил некоторые функции аппарата. Однако военным машина понравилась, поэтому они заказали полностью российскую версию с расширенным функционалом, в том числе с ударными функциями.

«Орион» был разработан компанией «Кронштадт» в 2011 году, а в 2015 году был готов первый опытный образец для летных испытаний. В 2018 году началось испытание его ударной части, а в 2019 году он начал поступать в войска и получил боевой опыт в Сирии.

Размах крыльев аппарата составляет 16,3 м, длина - 8 м, взлетный вес - 1000 кг. Аппарат может нести боевую нагрузку общим весом 200 кг (четыре авиабомбы или управлемые ракеты) и передвигаться со скоростью до 200 км/ч. Заявленный радиус применения 300 км, при этом аппарат способен держаться в воздухе 24 часа.

Изначально на нем устанавливался австрийский бензиновый двигатель Rotax мощностью 115 л.с., однако в войска он пошел с российским АПД-110/120 производства компании «Агат».

«Форпост» вдвое меньше «Ориона». Его размах крыльев 8,55 м, длина - 5,85, взлетная масса 436 кг. Он способен нести 120 кг полезной нагрузки (две управляемых ракеты). Аппарат оснащен 47-сильным двигателем и способен летать 15-18 часов.

Главный редактор портала Avia.ru, авиационный эксперт Роман Гусаров, в свою очередь, пояснил «Газете.Ru», что у «Ориона» больше шансов получить дальнейшее распространение в войсках, чем у «Форпоста».

«Беспилотник «Орион» - это более технологичная, более перспективная платформа, которая еще далеко не раскрыла свой потенциал как по вооружению, так и по средствам разведки. Он изначально наш. В него были интегрированы те комплектующие, которые уже имелись, но сейчас для них могут разработать специальные новые системы, более адаптированные для подобного рода аппаратов. В самом алгоритме работы «Ориона» есть потенциал для постоянной модернизации. Он может, что называется, «учиться» и развиваться», - отметил Гусаров.

Эксперт добавил, что нишу штурмовиков беспилотники пока не могут занять. Исключение - «летающие снаряды» и «дроны-камикадзе», типа «Ланцет». «Он может долго находиться в воздухе, а затем точно поразить цель. С их помощью в Сирии ликвидировали лидеров бандформирований», - пояснил Гусаров.

Эра беспилотников в России только начинается, и сейчас идет «определение функций, которые будут доверены БЛА». «Операция на Украине поможет России понять роль боевых беспилотников. Беспилотники-разведчики, летающие снаряды и ударные дроны - вот примерные ниши, которые сейчас устанавливаются. Ну и плюс, конечно, тяжелые «Охотники», которые могут действовать в составе группы с истребителем Су-57, которые их наводят на цель. Для каждой задачи нужны разные платформы», - заключил Гусаров.

Денис Тельманов