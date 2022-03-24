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Российская газета

Правительство поддержало проект, наделяющий участников военной спецоперации статусом ветеранов

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Российские военнослужащие продолжают демонстрировать боевой дух в боях с противником.
Российские военнослужащие продолжают демонстрировать боевой дух в боях с противником.
Источник изображения: Алексей Коновалов / ТАСС

Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, наделяющий статусом ветеранов боевых действий участников специальной военной операции.

Инициативу направил в правительство страны сенатор Андрей Турчак. Как сказано в подготовленном отзыве (документ есть в распоряжении редакции), "законопроектом предлагается установить статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий в отношении лиц, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики с 24 февраля 2022 года".

Финансирование расходов будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О ветеранах". Правительство поддержало проект.

Статус ветерана боевых действий наделяет человека, защищавшего свою страну, серьезным набором льгот. Например: правом бесплатного проезда на общественном транспорте, льготами по некоторым налогам и компенсацией 50 процентов платы за коммунальные услуги.

Полный список льгот можно узнать в органах соцзащиты.

Наши воины в ходе спецоперации честно выполняют свой долг и проявляют массовый героизм. Эксперты не сомневаются, что решение наделить участников специальной операции статусом ветеранов боевых действий справедливое и обязательно должно быть принято.


Владислав Куликов

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Страны
Россия
Украина
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