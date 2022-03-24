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Российская газета

США хотят передать Украине советские системы ПВО из секретных запасов

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Источник изображения: youtube.com

США предоставят Украине устаревшие советские системы ПВО.

Журнал The Wall Street Journal сообщил о намерении правительства США отправить на Украину советские системы ПВО. Каков именно перечень вооружения - не уточняется. Источник издания назвал лишь ЗРК "Оса". При этом собеседник добавил, что система С-300 останется в Соединенных Штатах.

В свою очередь портал The Drive уточняет, что Америка располагает достаточно широкой номенклатурой советского оружия. "В течение многих лет США захватывали, похищали или иным образом приобретали различные системы ПВО российского производства, и теперь они могут воевать в Украине", - пишет автор. Среди них ЗРК "Стрела-10" и "Тор-М2Э".

Известно, что на авиабазе Неллис в Неваде есть целый учебный комплекс, прозванный "зоопарком", где собраны образцы различного иностранного оружия, в том числе и российского.


Олег Корякин

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Страны
США
Украина
Продукция
Tор-М2
С-300
Стрела-10
Проекты
Военные учения
Тор ЗРК
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