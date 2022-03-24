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Российская газета

Байден признал, что российский "Кинжал" почти невозможно остановить

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Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", которые впервые применили в боевых условиях во время спецоперации на Украине, практически невозможно остановить. Такое неожиданное признание сделал президент США Джо Байден.

"У нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты. Большой разницы нет, кроме того, что ее почти невозможно остановить", - заявил американский президент. "Это весомое оружие", - добавил он.

Напомним, при помощи "Кинжала" российские военные уничтожили подземное хранилище боевых частей для украинских тактических ракет "Точка-У" в Ивано-Франковской области. Ее применение осуществлялось с расстояния более 1000 километров. Время полета гиперзвуковой ракеты составило менее 10 минут. За счет гиперзвуковой скорости и сверхвысокой кинетической энергии боевая часть ракеты комплекса "Кинжал" уничтожила расположенный в горной местности защищенный подземный арсенал, построенный еще в советское время для хранения специальных боеприпасов и ракет.

"Боевое применение авиационного ракетного комплекса "Кинжал" подтвердило его эффективность в уничтожении высокозащищенных специальных объектов противника", - указал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как отметила немецкая Die Welt, успешное применение на Украине ракеты "Кинжал" произвело ошеломляющее впечатление на иностранных военных аналитиков. Как пишет издание, до сих пор не существует работоспособной системы защиты от гиперзвукового оружия.

Стоит отметить, что в США в настоящее время идут испытания гиперзвукового оружия, однако пока все пуски заканчивались неудачей.


Юрий Когалов

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