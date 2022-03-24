Войти
ТАСС

В Бурятии экипажи МиГ-31 уничтожили ракеты условного противника на сверхзвуковой скорости

315
0
0
МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Пресс-служба Центрального военного округа

Летно-тактические учения завершатся в конце марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа, действуя на сверхзвуковой скорости, уничтожили крылатые ракеты и ударные самолеты условного противника управляемым вооружением большой дальности на основном этапе учений в Бурятии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"Летчики перехватчиков МиГ-31БМ выполнили боевые пуски управляемых ракет большой дальности класса "воздух - воздух" со скорости около 2 000 км/ч. Управляемые ракеты на дистанции около 100 км поразили одиночные цели "Армавир", имитирующие существующие и перспективные средства воздушного нападения типа "крылатая ракета" и "ударный самолет", действующие на высотах от 50 до 500 м со скоростью около 600 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаружение целей и пуски управляемых ракет "воздух - воздух" производились с помощью бортового многоканального комплекса дальнего перехвата "Заслон-М".

Летно-тактические учения завершатся в конце марта. В них задействованы восемь самолетов: МиГ-31БМ, самолет ДРЛО А-50, Ил-76, Ан-12 и Ан-26, а также около 100 человек летного и инженерно-технического состава.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
А-50 ДЛРО
Ан-12
Ан-26
Ил-76
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
16.02.2022
Экипажи МиГ-31БМ отработают перехват высокоточного оружия в Сибири
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
01.10.2009
Техническая оснащенность ВВС России
10.08.2009
Авиационный парк ВВС: переход к стратегии технического обновления
06.08.2009
Доля новой и модернизированной техники в ВВС РФ к 2020 году достигнет 70% - Главком
01.09.2008
Самолеты и вертолеты ВВС России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 06:41
  • 20456
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 03:19
  • 43
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 24.03 03:03
  • 1
Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ
  • 24.03 02:44
  • 1
Военный эксперт: Скоро ВСУ попадут еще в один котел
  • 24.03 01:41
  • 1
МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов
  • 24.03 01:22
  • 1
Военнослужащие МТО в ходе спецоперации успешно проводят эвакуацию и ремонт поврежденной техники
  • 24.03 01:12
  • 5
Приоритеты возрождения
  • 24.03 00:53
  • 1
ЕС обеспокоен планами властей Мали сотрудничать с ЧВК Вагнера
  • 23.03 18:20
  • 124
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 23.03 16:45
  • 23
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 23.03 13:14
  • 1
НАТО озадачено
  • 23.03 12:29
  • 61
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 23.03 11:54
  • 3
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 23.03 11:38
  • 1
Букву Z в поддержку спецоперации нанесли на ракету "Союз", запущенную с Плесецка
  • 23.03 11:19
  • 2
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года