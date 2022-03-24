В Бурятии экипажи МиГ-31 уничтожили ракеты условного противника на сверхзвуковой скорости

Летно-тактические учения завершатся в конце марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ Центрального военного округа, действуя на сверхзвуковой скорости, уничтожили крылатые ракеты и ударные самолеты условного противника управляемым вооружением большой дальности на основном этапе учений в Бурятии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"Летчики перехватчиков МиГ-31БМ выполнили боевые пуски управляемых ракет большой дальности класса "воздух - воздух" со скорости около 2 000 км/ч. Управляемые ракеты на дистанции около 100 км поразили одиночные цели "Армавир", имитирующие существующие и перспективные средства воздушного нападения типа "крылатая ракета" и "ударный самолет", действующие на высотах от 50 до 500 м со скоростью около 600 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаружение целей и пуски управляемых ракет "воздух - воздух" производились с помощью бортового многоканального комплекса дальнего перехвата "Заслон-М".

Летно-тактические учения завершатся в конце марта. В них задействованы восемь самолетов: МиГ-31БМ, самолет ДРЛО А-50, Ил-76, Ан-12 и Ан-26, а также около 100 человек летного и инженерно-технического состава.