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Российская газета

Военный эксперт: Скоро ВСУ попадут еще в один котел

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Источник изображения: rg.ru

Сейчас по укрепрайонам работает наша тяжелая артиллерия, включая тяжелые огнеметные системы. Под Донецком ВСУ через несколько дней окажутся в очередном котле. По разным подсчетам, окружение грозит группировке, насчитывающей до восьми тысяч человек, считает военный эксперт Алексей Леонков


Алексей Леонков, военный эксперт:

- Сейчас активная фаза боевых действий на Украине идет под Донецком и в Мариуполе. Под Донецком войска ДНР при огневой поддержке нашей армии продолжают перемалывать эшелонированную оборону ВСУ и запрещенного в РФ "Айдара".

Минобороны России сообщило о взятии поселка Марьинка, который является пригородом Донецка. Это очень позитивная новость. Марьинка была этаким элитным укрепрайоном украинских подразделений. Туда до начала специальной военной операции приезжал Зеленский, чтобы в бронежилете попиариться перед избирателями.

После начала активных боевых действий из Марьинки постоянно велись обстрелы жилых кварталов Донецка. Освобождение этого укрепрайона позволит вывести из-под огня часть районов Донецка - Текстильщик и Александровку. Сейчас совместными действиями идет взламывание еще одного мощного укрепления ВСУ - поселка Авдеевка.

Хочу ответить некоторым диванным стратегам, которые начинают говорить, что наступление наших войск застопорилось. Первая линия укрепрайонов ВСУ на Донбассе, которые сейчас уничтожаются, оборудованы по всем правилам фортификации. Там созданы забетонированные укрытия до четырех метров вглубь, с подземными проходами, укрытиями, где можно спрятаться от огня. Чтобы взломать такую систему обороны, необходимо постоянное огневое воздействие. То есть день и ночь по ним должны наноситься удары.

У донецкой армии просто не было необходимого количества тяжелых вооружений. Сейчас по укрепрайонам работает наша тяжелая артиллерия, включая тяжелые огнеметные системы. Войска, работают с нескольких направлений. Уничтожают укрепления по центру и наносят фланговые удары. Продвижение войск по Донбассу составляет около 4 километров в сутки.

Это немного, но если делать поправку на уничтожение укрепрайонов, то это очень хороший результат. Считаю, что под Донецком ВСУ через несколько дней окажутся в очередном котле. По разным подсчетам, окружение грозит группировке, насчитывающей до восьми тысяч человек. Речь идет об окружении формирований, которые находятся под Донецком.

Тяжелые бои идут в Мариуполе. Там военная операция проходит на фоне гуманитарной катастрофы. Освобождено около половины города. Оттуда активно эвакуируют гражданское население. В занятых айдаровцами районах также находятся мирные жители. Это затрудняет продвижение войск. Первоначальные оценки о том, что Мариуполь освободят за несколько дней, оказались неверными. На полную зачистку города понадобится до двух недель.


Алексендр Степанов

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
24.03.2022 02:44
Цитата, q
Хочу ответить некоторым диванным стратегам, которые начинают говорить, что наступление наших войск застопорилось.

Многие  ожидали, что Российская армия совместно с подразделениями ДНР-ЛНР в течении первых двух-трёх недель замкнет несколько котлов чтобы лишить группировки  ВСУ и нац. батов возможности пополнения резервов, получения западных вооружений, совершения манёвра и перегруппировки сил.
По логике, нужно было блокировать  батальонными тактическими группами, усиленными танками, артиллерией и армейской авиацией  все главные транспортные узлы и магистрали без  штурма и освобождения крупных городов.
Первый котёл  вероятно должен был осуществлён сходящимися ударами из Крыма и Белоруссии по линии Житомир-Винница-Приднестровье-Одесса чтобы отсечь Западные области от Центральной о Восточной Украины.
Второй котёл обязательно должен был замкнуться вокруг сильнейшей группировки ВСУ на Донбассе по линии Мелитополь- Запорожье-Днепропетровск-Харьков.
Белорусам следовало бы "подсуетиться" и начать активные действия по освобождению  приграничных  с ней областей: Луцк, Ровно, Житомир,  с возможностью их последующего вхождения в состав РБ пока их поляки не опередили.

Впрочем это всего лишь очередная хотелка "диванного" эксперта.....
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