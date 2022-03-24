Die Welt: Ракета "Кинжал" обозначила неразрешимую проблему для НАТО

Успешное применение на Украине ракеты "Кинжал" произвело ошеломляющее впечатление на иностранных военных аналитиков. С помощью гиперзвукового оружия был уничтожен подземный арсенал с боеприпасами около поселка Делятин Ивано-Франковской области.

В частности, немецкий обозреватель Герхард Хегман отмечает: ракета "Кинжал" может летать с превышением скорости звука в десять раз и практически не поддается перехвату из-за чрезвычайно короткого времени реакции на ее обнаружение средствами ПВО. Высокая скорость, маневренность, мощная боевая часть и возможность запуска ракеты с самолетов МиГ-31 и Ту-22М делают "Кинжал" неразрешимой проблемой для НАТО.

"До сих пор не существует работоспособной системы защиты от гиперзвукового оружия. С многомиллиардными суммами Пентагон пытается разработать системы против российского, а также китайского гиперзвукового оружия", - пишет Die Welt.

Отметим, что ранее издание Military Watch назвало применение ракеты "Кинжал" на Украине демонстрацией силы.

"Способный поражать цели по всей Европе без необходимости покидать воздушное пространство России, "Кинжал" обеспечивает асимметричное средство борьбы с силами НАТО и нейтрализацию приоритетных целей, таких как аэродромы и командные центры, на начальном этапе войны", - пишет аналитик.

Напомним, что 18 марта около поселка Делятин ракетой "Кинжал" был уничтожен подземный арсенал с боеприпасами и ракетами "Точка-У". Военная база под названием "Объект 711", построенная на глубине 150 метров в 1955 году, могла выдержать удар атомной бомбы, но системы защиты оказались бессильны перед гиперзвуковым комплексом "Кинжал".

Николай Грищенко