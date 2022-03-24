Залп восемью "Калибрами" из Севастополя показали на видео

В сети появилось видео залпового пуска крылатых ракет "Калибр" вечером 22 марта с борта малого ракетного корабля проекта 21631.

"Сошли все восемь изделий 3М-14", - говорится в описании ролика. Примечательно, что пуск ракет был выполнен с рейда Севастополя. Гулявшие по набережной горожане подумали, что Черноморский флот проводит учения.

Дальность полета КР "Калибр" позволяет кораблям ВМФ России поражать цели ВСУ, не выходя из базы. Расстояние по прямой от Севастополя до Киева 677 километров, до Харькова - 632 км.

МРК проекта 21631 "Буян" вооружены восемью пусковыми установками "Калибров". Именно эти корабли впервые применили новые ракеты - в 2015 году ими был нанесен удар из Каспийского моря по террористам в Сирии.

Антон Валагин