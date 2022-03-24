В США начали использовать мишени в виде китайских БМП ZBD-05

Американский корпус морской пехоты начал использовать на своих полигонах мишени, изображающие образцы бронетехники, находящиеся на вооружении Народно-освободительной армии Китая.

Например, боевые стрельбы ведутся по целям, выполненным в виде плавающих боевых машин пехоты ZBD-05.

Эти БМП поставлялись на экспорт в Венесуэлу, но характерный камуфляж свидетельствует, что в качестве противников выбраны именно морпехи военно-морских сил НОАК.

ZBD-05 предназначены для так называемой загоризонтной высадки - десантные корабли, доставившие силы для захватов плацдармов, будут находиться на значительном удалении от противника, амфибии, в свою очередь, самостоятельно достигнут берега.

Чтобы существенно затруднить их поражение, конструкторы сделали их максимально быстрыми. Скорость по воде может достигать 25-30 км/ч. На суше она составляет 65 км/ч. Запас хода - 500 км.

В качестве вооружения применена скорострельная 30-мм автоматическая пушка с боекомплектом в 300 снарядов. Имеется 7,62-мм пулемет (запас патронов 2000 штук) и четыре управляемые противотанковые ракеты комплекса HJ-73C.

Экипаж состоит из трех человек, еще семь полностью экипированных военнослужащих помещаются в десантном отделении.

На этом же шасси также выпускается плавающий танк ZTD-05 со 105-мм нарезным орудием и командно-штабная машина.

Кроме того сообщается, что для тренировок пилотов палубной авиации некоторое количество истребителей F/A-18E/F Super Hornet получили окраску, характерную для китайских самолетов J-15.

Алексей Брусилов