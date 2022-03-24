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Российская газета

Sina: Удар гиперзвуковой ракеты "Кинжал" стал "пощечиной" НАТО

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Источник изображения: РИА Новости

Точное и эффективное применение гиперзвукового комплекса "Кинжал" в ходе спецоперации на Украине стало "пощечиной" для НАТО. Реальные характеристики ракеты не оставили сомнений для скептически настроенных иностранных военных аналитиков.

"Применение ракеты "Кинжал" имеет большое значение. Это первый случай за всю историю человечества, когда "гиперзвуковое оружие" было введено в реальный бой. Судя по нынешней ситуации, ударный эффект неплохой", - сообщает китайское издание Sina.

Отмечается, что Россия имеет неоспоримое преимущество перед НАТО и США, так как гиперзвуковые ракеты военно-морских сил и армии Соединенных Штатов все еще находятся в экспериментальной стадии.

"Ракета "Кинжал" действительно попала в боекомплект украинской армии, и это было настолько точно, что западным СМИ нечего было сказать.... Поэтому первый бой "Кинжала" прошел успешно: на поверхности он бил по Украине, а на самом деле стал "пощечиной" для НАТО", - пишет издание.

Отметим, что ранее президент США Джо Байден сделал неожиданное признание и сказал, что российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" практически невозможно остановить. А немецкая газета Die Welt назвала российское гиперзвуковое оружие - "неразрешимой проблемой для НАТО".

Напомним, что в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации российские войска нанесли два удара ракетой "Кинжал" по украинским военным объектам. 18 марта - поражен крупный подземный склад ракетных и авиационных боеприпасов в Ивано-Франковской области. 20 марта - уничтожена крупная военная топливная база ВСУ в Николаевской области.


Николай Грищенко

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