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Российская газета

Работу сверхмощных пушек "Малка" в ходе спецоперации показали на видео

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Применение сверхмощной российской пушки "Малка" на Украине показали на видео.

Телеканал "Звезда" снял репортаж о работе батареи самоходных 203-мм орудий большой мощности "Малка" ВС России на Украине. Артиллеристы рассказали, что эффективное взаимодействие с разведкой, передающей координаты целей, обеспечивают стопроцентное попадание.

Проявляют мастерство расчеты орудий и в скорострельности. Двухминутный норматив при беглом огне им удалось сократить до 40 секунд.

В ходе спецоперации батарея прикрывала российских мотострелков, выбивая нацбаты из насиженных укрепрайонов. И хотя они основательно окопались, засели в бункерах, большой калибр "Малки" позволяет поражать врага.

Самоходное орудие большой мощности "Малка" является модернизированной версией пушки 2С7 "Пион". Она разрабатывалась в 1970-е годы в первую очередь как средство доставки ядерных боеприпасов.

Установка должна была обеспечить безрикошетную дальность стрельбы до 35 километров осколочно-фугасным снарядом массой 110 килограмм, а также ядерным выстрелом 3ВБ2. Серийное производство САУ 2С7 началось в 1975 году.

В середине 1980-х пушку модернизировали. "Малка" получила новый двигатель и ходовую часть, был увеличен ее боекомплект, повысилась скорострельность. Также САУ оборудовали цифровыми индикаторами с автоматическим приемом данных, что позволило сократить время перевода машины из походного в боевое положение.


Олег Корякин

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2С7 Пион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Ядерный щит
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