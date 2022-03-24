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Российская газета

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" переведут в док

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Источник изображения: rg.ru

В апреле авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" переведут в мурманский док для дальнейшего ремонта.

- Доковый ремонт в 35-м судоремонтном центре продлится до сентября, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Крейсер - единственный авианесущий корабль ВМФ России, - находится в ремонте с 2017 года. В октябре 2018 года плавучий док ПД-50, в котором находился "Адмирал Кузнецов", затонул. На авианосец упал доковый кран, полученные повреждения оказались не критическими. Чтобы разместить 306-метровый корабль, центр судоремонта "Звездочка" спешно модернизировал свои сухие доки, тем временем на "Кузнецове" производились другие работы. В декабре 2019-го от сварочных работ загорелось разлитое в трюме корабля топливо. Тушили авианосец почти сутки, погибли два человека, более десятка пострадали. Ущерб от пожара оценивается в 500 миллионов рублей.

Контрактом на ремонт и модернизацию крейсера предусмотрена замена силовой установки, энергетического оборудования, летной палубы с трамплином. На корабль установят новую систему управления полетами полностью отечественной разработки - ее опробовали на индийском "Викрамадитья". Ударное вооружение - пусковые установки КР "Гранит", - демонтируют, взамен появятся зенитные модули "Панцирь-М". Авиагруппа останется прежней: 50 самолетов и вертолетов. Выход корабля на испытания планируется в 2023 году.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Проекты
Авианосец
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