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Российская газета

Почти тысяча Т-90С Bhishma получат тепловизоры для командиров машин

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Источник изображения: Ministry of Defence, Government of India / wikipedia.org

Минобороны Индии намерено модернизировать командирские прицелы своих основных боевых танков Т-90С Bhishma.

Сообщается, что имеющиеся в войсках 957 бронемашин этого типа получат устройства разработки Bharat Electronics Limited (BEL), одного из ведущих в стране производителей электроники для вооруженных сил.

Работы в этом направлении велись в рамках программы "Сделано в Индии" и в тесном сотрудничестве с армией и Defence Research and Development Organisation (DRDO) - Организацией оборонных исследований и разработок.

Усовершенствованный прицел с тепловизионным каналом, как утверждается, дает возможность обнаруживать цели днем и ночью на дистанции в 8000 метров. Высокая точность прицеливания также обеспечивается наличием лазерного дальномера с дальностью применения до 5000 метров.

Ранее также сообщалось, что танки сухопутных войск индийской армии Т-72М1 Ajeya и Т-90С Bhishma планируется оборудовать вспомогательными силовыми установками (ВСУ). Они при выключенном основном двигателе обеспечивают электропитанием систему управления огнем, радиостанции и другие системы этих гусеничных машин.

Внедрение ВСУ экономит ресурс, находящееся в бортовых баках топливо и уменьшает тепловую заметность на позиции.

Напомним, что недавно у завода в городе Авади был замечен T-72M1 с башней от T-90 Bhishma.


Алексей Брусилов

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Страны
Индия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
DRDO
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