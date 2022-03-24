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Российская газета

Минобороны России показало работу ударных дронов "Форпост"

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Минобороны России показало работу ударных дронов "Форпост". На кадрах съемки видно, как беспилотники взмывают в небо и ведут разведку перемещений вражеской техники. Дрон с высоты более 4,5 километра передает оператору в режиме онлайн все детали целей.

Благодаря мощной оптике цель определяется очень четко. Оператор принимает решение на уничтожение объектов, после чего следует ракетный удар. Показано, как уничтожаются артиллерийские позиции, бронетехника, а также оружейные склады и базы горюче-смазочных материалов, предназначенных для заправки военной техники.

Интересно, что под удар беспилотника "Форпост" попал даже радиолокатор подсветки и наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 в 60 км севернее Киева. Комплекс, который должен день и ночь выискивать цели в воздухе, "проспал" появление ударного дрона и был уничтожен.

Беспилотник "Форпост-Р" относится к классу средневысотных с большой продолжительностью полета.

Раньше они выпускались по лицензии из израильских комплектующих. Однако с 2016 года завод полностью перешел на российскую сборку этих ударных дронов. При максимальной взлетной массе 500 килограммов "Форпост-Р" может нести авиационные средства поражения весом до 100 килограммов.

Крейсерская скорость беспилотника - от 120 до 180 километров в час, максимальная продолжительность полета - 10 часов, а практическая высота - почти шесть тысяч метров. Установленные на "Форпост" российские оптические, радиотехнические и радиолокационные комплексы позволяют вести круглосуточную разведку практически в любых погодных условиях.

Российские ударные беспилотники становятся "головной болью" украинской армии. Дроны высокоточным оружием уничтожают бронетехнику и базы украинских националистов.

Вооруженные силы РФ на Украине успешно применяют тактику ведения бесконтактной войны. Проведение наземных операций дополняется точными ударами с воздуха. Беспилотная авиация сейчас становится глазами и даже кулаками Российской армии.

Склады, скопления техники, позиции артиллерии - цели беспилотников. Минобороны практически каждый день демонстрирует кадры, на которых боевые дроны в ходе военной спецоперации на Украине применяют высокоточное оружие по вражеским объектам.


Александр Степанов

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Россия
Украина
Продукция
С-300
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