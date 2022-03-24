Песков пригрозил НАТО

Любое соприкосновение военных РФ и НАТО может привести к труднопоправимым последствиям.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, введение миротворцев Североатлантического альянса на территорию Украины стало бы опасным шагом.
«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям», - сказал он.
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о последствиях отправки миротворцев Североатлантического альянса на Украину. По его словам, такой шаг приведет к столкновению армии России с силами НАТО, говорит ТК Звезда.