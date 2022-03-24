Песков: рано говорить об итогах расследования случаев отправки срочников на Украину

До сих пор какой-либо информации от военной прокуратуры не было, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Для расследования военной прокуратурой выявленных случаев отправки срочников на Украину прошло не достаточно много времени. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Насколько мне известно, до сих пор какой-либо информации от военной прокуратуры не было, коей было поручено дать правовую оценку, но с другой стороны и времени прошло не так много. Разумеется, такая серьезная работа требует времени", - сказал он.

9 марта Песков сообщил, что президент России Владимир Путин получил доклад о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач в рамках военной операции на Украине, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания.

Ранее в тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ведомство обнаружило несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины, на тот момент практически все они уже были выведены на территорию России.