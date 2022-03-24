Песков: в ОДКБ не поднимался вопрос задействования сил ее стран в спецоперации на Украине

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Вопрос задействования сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в специальной военной операции России на Украине не поднимался на площадке организации.

Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли по линии ОДКБ войска других стран быть задействованы в этой спецоперации.

"Насколько мне известно, подобные вопросы не поднимались на площадке ОДКБ", - сказал представитель Кремля.

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