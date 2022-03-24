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WarSpot

США экспериментируют с лёгкими авианосцами

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Источник изображения: warspot.ru

Похоже, что США “созрели” к расширению парка авианосных кораблей. Вчера, 22 марта, портал scramble.nl сообщил о том, что на следующий месяц запланированы учения с использованием десантного корабля USS Tripoli (LHA-7) в формате лёгкого авианосца.

Истребители F-35B Корпуса морской пехоты США из трёх эскадрилий соберутся на борту USS Tripoli (LHA-7), чтобы полностью протестировать концепцию Lightning Carrier. Идея превратить десантные корабли с большой палубой в лёгкие авианосцы, оснащенные F-35B, впервые возникла пять лет назад, но корни этой концепции связаны с эксплуатацией боевых самолётов вертикального взлёта и посадки AV-8 Harrier, насчитывающей десятилетия.

Истребители F-35B на корабле USS America

Источник изображения: thedrive.com

Еще в 2019 году ВМС США и КМП США протестировали концепцию Lightning Carrier, заключающуюся в оснащении десантного корабля самолётами F-35B. Получившиеся таким образом авианосцы обеспечат значительный потенциал для увеличения огневой мощи флота. Десантные корабли могут быть включены в состав авианосных оперативных групп для усиления военно-воздушных сил или могут быть развернуты в отдельных десантных группах готовности для рассредоточения сил для повышения живучести и летальности.

Относительно новый USS America и однотипный корабль USS Tripoli не имеют затопляемой палубы, как у других десантных кораблей американского флота. Вместо этого у них есть расширенные внутренние ангары для размещения дополнительных самолётов, топлива и вооружения для них.

Схема размещения истребителей при использовании десантных кораблей в качестве лёгких авианосцев

Источник изображения: thedrive.com

Tripoli был заложен в июне 2014 года и является вторым кораблём типа Аmeriса (головной корабль USS Аmeriса LHA 6 был принят на вооружение в октябре 2014 года). Всего на вооружение американских ВМС планируется принять 12 таких кораблей. По своему водоизмещению (45 700 т) десантные корабли типа Аmeriса сравнимы с лёгкими авианосцами. Кроме того, эти корабли оснащены длинной лётной палубой (257 м) и могут нести истребители с коротким разбегом и вертикальной посадкой (F-35B). Командование Корпуса морской пехоты США предлагает Минобороны официально переквалифицировать эти корабли в лёгкие авианосцы, но пока они официально считаются универсальными десантными кораблями.

Длина Tripoli составляет более 257 м, водоизмещение — 45 700 т. Экипаж корабля насчитывает свыше 1000 человек, ещё порядка 2000 десантников могут разместиться в его внутренних отсеках. Базовое авиакрыло корабля состоит из 12 конвертопланов MV-22, 6 истребителей F-35B, 4 вертолётов ΑH-1Z, 4 вертолётов ΜΗ-53, а также 3 вертолётов UΗ-1. При использовании USS Tripoli в качестве лёгкого авианосца его авиакрыло будет состоять из 22 истребителей F-35B.

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Страны
США
Продукция
F-35B
Harrier
MV-22 Osprey
Проекты
USS America
Авианосец
Военные учения
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