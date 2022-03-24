Lockheed Martin поставит ВВС США новую партию КР JASSM-ER

ЦАМТО, 23 марта. Минобороны США 21 марта объявило о заключении командованием ВВС США с Lockheed Martin Missiles and Fire Control контракта на поставку крылатых ракет увеличенной дальности JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Extended Range).

Контракт стоимостью 318,933 млн. долл. является реализацией 20-го опциона (Lot-20) к базовому соглашению.

В рамках соглашения подрядчик поставит ВВС США 308 ракет версии JASSM-ER, контейнеры и вспомогательное оборудование. Работы будут выполнены на предприятиях в Орландо (шт.Флорида) и Трое (шт.Алабама) к 31 января 2026 года.

AGM-158B JASSM-ER обладает высокой унификацией с базовой версией AGM-158A JASSM (70% аппаратных средств и 90% программного обеспечения) и отличается турбовентиляторным двигателем F107-WR-105 Williams International, обеспечивающим увеличенную дальность полета (в 2,5 раза – до 925 км). Серийное производство JASSM-ER было одобрено в 2014 году.

На текущий момент КР JASSM-ER интегрирована в состав вооружения бомбардировщика B1-B, истребителя F-15E, ведутся работы по ее интеграции на борт истребителей F-16C/D и стратегического бомбардировщика B-52H.