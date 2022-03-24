Военнослужащие МТО в ходе спецоперации успешно проводят эвакуацию и ремонт поврежденной техники

ЦАМТО, 23 марта. В ходе специальной военной операции на Украине военнослужащие подразделений МТО ВС РФ успешно выполняют задачи по эвакуации и ремонту поврежденной техники и вооружений.

Они осуществляют текущий и средний ремонт, замену вышедших из строя узлов и агрегатов, а также в максимально сжатые сроки обеспечивают ввод техники в строй.

Восстановительные работы проводятся на базе полевых ремонтных мастерских, обеспеченных всем необходимым оборудованием и запасами расходных материалов.

Не менее важные задачи выполняют водители автомобильной техники подразделений МТО. Они в составе колонн осуществляют снабжение войск всем необходимым: боеприпасами, горюче-смазочными материалами, продовольствием. Зачастую именно колонны снабжения становятся мишенью для атак подразделений так называемой территориальной обороны украинских националистов.

Военные водители понимают важность своей миссии и готовы выполнять задачи в любых условиях обстановки. В пути следования все водители находятся в средствах индивидуальной бронезащиты, которая в случае нападения на колонну защищает от пуль и осколков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.