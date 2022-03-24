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ЦАМТО

США поставляют Украине средства ПВО советского производства

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Боевые машины 9А33БМ
Боевые машины 9А33БМ зенитного ракетного комплекса 9К33М2 "Оса-АК" (на заднем плане) и 9А35 зенитного ракетного комплекса 9К35 "Стрела-10" (на переднем плане) армии Иордании при перевозке на транспортерах.
Источник изображения: Вооруженные силы Иордании (via Jane's)

ЦАМТО, 23 марта. Согласно информации, опубликованной 21 марта газетой The Wall Street Journal, США направили в Украину ЗРК советского производства, в том числе 9К33 "Оса", которые были тайно приобретены США в прошлом для изучения технологий советской (российской) военной техники.

К примеру, в 2020 году сообщалось о вывозе американскими силами из Ливии ЗРПК "Панцирь-С1", захваченного у подразделений возглавляемой Халифой Хафтаром Ливийской национальной армии (ЛНА) на авиабазе Аль-Ватия в мае 2020 года. Заявленной целью операции являлось предотвращение попадания системы в руки террористических групп, однако очевидно, что практически неповрежденный образец был необходим для изучения его тактико-технических характеристик. Известно, что в общей сложности были уничтожены или захвачены восемь ЗРПК "Панцирь-С1", принадлежавших ЛНА.

В статье The Wall Street Journal говорится, что правительство США уже отправило на Украину ряд систем, которые находились на хранении в Арсенале Редстоун СВ США в Хантсвилле (шт.Алабама).

ВС Украины в основном оснащены военной техникой советского/российского производства, в том числе зенитными ракетными комплексами дальнего действия С-300В, комплексами 9К35 "Стрела-10", 9К33 "Оса-АКМ" и зенитными ракетно-пушечными комплексами 2К22 "Тунгуска".

Недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и странам НАТО с просьбой предоставить украинским вооруженным силам больше систем ПВО для противодействия Вооруженным силам России в воздухе. Поставка военной техники советского производства должна укрепить противовоздушную оборону Украины и не требует подготовки личного состава.

Ресурс Armyrecognition.com 20 марта сообщил, что Соединенные Штаты также ведут переговоры со Словакией и Болгарией о возможности поставки Украине зенитных ракетных комплексов С-300 советского производства, которые находятся на вооружении этих двух стран.

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Болгария
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Продукция
96К6 Панцирь-С1
Оса-АКМ
С-300
С-300В
Стрела-10
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