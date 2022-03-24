Польша разработала проект «миротворческой миссии» НАТО на Украине

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Появившаяся в последнее время информация о том, что Польша намерена ввести войска в Западную Украину с целью раздела страны на две части, стала обрастать подробностями. Публикации, подтверждающие подготовку ВС Польши к неким действиям, стали появляться и в польской прессе.

Польские СМИ сообщают о подготовке Министерством национальной обороны республики проекта "миротворческой миссии" НАТО на Украине. Причем эту информацию подтверждают и источники в польском военном ведомстве. Пока речь идет чисто о миротворцах, которых планируют ввести на территорию соседней страны.

Однако предложенный военными проект не устраивает польские власти, сообщается о серьезных разногласиях между правительством и военными. По данным прессы, президент страны Дуда боится дать разрешение на применение польских войск, пока не получит одобрение операции от США. Дело может поправить визит в Европу Байдена, который прибудет на внеочередной саммит НАТО в Брюссель. Пока американцы исключают свое участие в каких-либо действиях на территории Украины, но не запрещают делать это другим.

Между тем ряд экспертов, в том числе и западных, утверждает, что Польша под видом миротворческой миссии желает вернуть себе "исконно польские земли", т.е. оккупировать четыре области Западной Украины. Под это дело польский Генштаб проводит фактически скрытую мобилизацию и доукомплектование 18-й механизированной дивизии до штатов военного времени. Такая информация распространяется рядом Telegram-каналов.

Также фиксируется стягивание подразделений польской армии к границам Украины, а в районе границы с Белоруссией появились американские войска, дислоцированные в Польше.

Как представляют проведение "миротворческой операции" на Украине сами поляки непонятно. На введение миротворцев необходимо разрешение России, которая его, конечно, не даст. А без разрешения это будет означать вмешательство в конфликт. Как ранее предупредили в Москве, Россия категорически против вмешательства Запада в спецоперацию на Украине. В случае вмешательства в конфликт любой из стран будут приняты меры к устранению этого вмешательства без оглядки на альянсы и т.д.