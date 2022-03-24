Российский лётчик рассказал, как на своём вертолёте ушёл от ракеты ПЗРК Stinger

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Российский лётчик армейской авиации рассказал о своих действиях в ходе одного из боёв в рамках проведения специальной военной операции на Украине. По его вертолёту с удаления примерно в 800 м противником была выпущена управляемая зенитная ракета из ПТРК Stinger.
Российский офицер:
Лётчик рассказывает о том, что переложил вертолёт в слабый левый крен. Ракета шла в двигатели винтокрылой машины.
Лётчик ВКС РФ:
Одновременно с этим ведомый, шедший на некотором удалении, оценив место осуществления пуска, стрельбой из авиационной пушки уничтожил расчёт украинского ПЗРК.
Российский лётчик:
В том бою экипаж ударного вертолёта ВКС России уничтожил ЗСУ, БТР и миномётный расчёт.
Таким образом, именно профессионализм лётчика, высокий уровень подготовки, выучки позволяют выполнять боевые задачи с высокой степенью эффективностью даже в условиях применения противником переносных зенитных ракетных комплексов.