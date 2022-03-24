Российский лётчик рассказал, как на своём вертолёте ушёл от ракеты ПЗРК Stinger

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Российский лётчик армейской авиации рассказал о своих действиях в ходе одного из боёв в рамках проведения специальной военной операции на Украине. По его вертолёту с удаления примерно в 800 м противником была выпущена управляемая зенитная ракета из ПТРК Stinger.

Российский офицер:

Расстояние маленькое, время на принятие решения – доли секунды. Я просто понимал, что надо как-то выжить.

Лётчик рассказывает о том, что переложил вертолёт в слабый левый крен. Ракета шла в двигатели винтокрылой машины.

Лётчик ВКС РФ:

Далее резким маневром вправо ушёл от ракеты (ПЗРК Stinger).

Одновременно с этим ведомый, шедший на некотором удалении, оценив место осуществления пуска, стрельбой из авиационной пушки уничтожил расчёт украинского ПЗРК.

Российский лётчик:

После этого воздействия «Стингеров» на мой расчёт не происходило.

В том бою экипаж ударного вертолёта ВКС России уничтожил ЗСУ, БТР и миномётный расчёт.

Таким образом, именно профессионализм лётчика, высокий уровень подготовки, выучки позволяют выполнять боевые задачи с высокой степенью эффективностью даже в условиях применения противником переносных зенитных ракетных комплексов.