Войти
Военное обозрение

Российский лётчик рассказал, как на своём вертолёте ушёл от ракеты ПЗРК Stinger

342
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российский лётчик армейской авиации рассказал о своих действиях в ходе одного из боёв в рамках проведения специальной военной операции на Украине. По его вертолёту с удаления примерно в 800 м противником была выпущена управляемая зенитная ракета из ПТРК Stinger.

Российский офицер:

Расстояние маленькое, время на принятие решения – доли секунды. Я просто понимал, что надо как-то выжить.

Лётчик рассказывает о том, что переложил вертолёт в слабый левый крен. Ракета шла в двигатели винтокрылой машины.

Лётчик ВКС РФ:

Далее резким маневром вправо ушёл от ракеты (ПЗРК Stinger).

Одновременно с этим ведомый, шедший на некотором удалении, оценив место осуществления пуска, стрельбой из авиационной пушки уничтожил расчёт украинского ПЗРК.

Российский лётчик:

После этого воздействия «Стингеров» на мой расчёт не происходило.

В том бою экипаж ударного вертолёта ВКС России уничтожил ЗСУ, БТР и миномётный расчёт.


Таким образом, именно профессионализм лётчика, высокий уровень подготовки, выучки позволяют выполнять боевые задачи с высокой степенью эффективностью даже в условиях применения противником переносных зенитных ракетных комплексов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Stinger
Похожие новости
17.02.2022
NYT: американское оружие на Украине Россию не остановит, но поставки продолжаются
22.12.2021
В США предложили заполучить советские системы ПВО для Украины
29.05.2019
Вооруженный против Индии
22.09.2017
Российские средства РЭБ превосходят американские (The National Interest, США)
08.10.2015
20 целей российской военной операции в Сирии ("Publico.es", Испания)
25.02.2015
Против чалта хай авиация бессильна — часть II
16.02.2010
Израиль намерен поставить Грузии крупную партию стрелкового оружия и боеприпасов не по линии правительства
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 06:41
  • 20456
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.03 03:19
  • 43
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 24.03 03:03
  • 1
Макрон готов продолжать усилия по решению украинского конфликта - СМИ
  • 24.03 02:44
  • 1
Военный эксперт: Скоро ВСУ попадут еще в один котел
  • 24.03 01:41
  • 1
МО РФ: службы обеспечения ВС России являются мишенью для атак украинских националистов
  • 24.03 01:22
  • 1
Военнослужащие МТО в ходе спецоперации успешно проводят эвакуацию и ремонт поврежденной техники
  • 24.03 01:12
  • 5
Приоритеты возрождения
  • 24.03 00:53
  • 1
ЕС обеспокоен планами властей Мали сотрудничать с ЧВК Вагнера
  • 23.03 18:20
  • 124
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 23.03 16:45
  • 23
Влияние санкций на российскую промышленность полупроводников
  • 23.03 13:14
  • 1
НАТО озадачено
  • 23.03 12:29
  • 61
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 23.03 11:54
  • 3
Названо пригодное для войны против США оружие России
  • 23.03 11:38
  • 1
Букву Z в поддержку спецоперации нанесли на ракету "Союз", запущенную с Плесецка
  • 23.03 11:19
  • 2
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года