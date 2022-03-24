Комитет Думы одобрил проект о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине

"Единая Россия" намерена призывать депутатов голосовать за инициативу сразу в трех чтениях

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду одобрил к первому чтению законопроект о наделении участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.

"Предлагаю от имени комитета поддержать, с учетом оперативности предлагается рассмотреть сегодня в первом чтении и в целом", - сказал председатель комитета Ярослав Нилов.

Заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов сообщил журналистам о том, что "Единая Россия" будет призывать депутатов голосовать за данный законопроект сразу в трех чтениях.

"Нашим военнослужащим приходится в тяжелейших условиях в течение месяца находиться в поле. Обороняющиеся ведут себя как оккупанты. Взрывают объекты инфраструктуры, издеваются над населением, применяя самые изощренные фашистские приемы. Мы проводим операцию по демилитаризации и денацификации Украины, предстоит еще многое сделать, поэтому "Единая Россия" выступила инициатором этого законопроекта", - отметил зампред комитета перед пленарным заседанием Госдумы.

По его словам, законопроект даст право участникам специальной военной операции на Украине на получение мер социальной поддержки, которые уже предоставляются ветеранам операций в Афганистане, Сирии и других горячих точках.