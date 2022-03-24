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ТАСС

В Дагестане экипаж "Махачкалы" провел учения по борьбе за живучесть корабля

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Малый артиллерийский корабль «Махачкала». фотография предоставлена пользователем olpm из «Живого журнала».

Команда устранила в учебном отсеке пять пробоин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /ТАСС/. Экипаж малого артиллерийского корабля (МАК) "Махачкала" Каспийской флотилии провел учение по борьбе за выживаемость корабля. Военные готовятся к конкурсу "Кубок моря". Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В Дагестане экипаж малого артиллерийского корабля (МАК) "Махачкала" Каспийской флотилии (КФл) провел учение по борьбе за живучесть корабля на учебно-тренировочном комплексе (УТК) в рамках подготовки к конкурсу "Кубок моря" Армейских международных игр 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда МАК "Махачкала" устранила аварийным инвентарем пять пробоин в учебном отсеке. Воду в имитируемые повреждения подавали последовательно, с интервалом в десять секунд. После этого команда посигналила ревуном и отошла от мест, где были пробоины.

Международный конкурс по морской выучке "Кубок моря" в дивизионе Каспийского региона проводят среди экипажей надводных кораблей Прикаспийских государств - участников Армейских международных игр, добавили в пресс-служе.

В конкурсе участвуют по одному кораблю водоизмещением до 1 тыс. т, имеющим спасательную лодку, артиллерийское и стрелковое вооружение. На кубке военнослужащие выполнят шесть упражнений, сообщили в пресс-службе.

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