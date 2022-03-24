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Военнослужащие армейского корпуса ВВО начали переобучение на арктический вариант ЗРК "Тор-М2ДТ"

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Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ" на базе вездехода ДТ-30 на территории 726 учебного центра войсковой ПВО в городе Ейске.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

ЦАМТО, 23 марта. Военнослужащие подразделений ПВО армейского корпуса ВВО, дислоцированные на Сахалине, приступили к переобучению на новейший арктический вариант ЗРК "Тор-М2ДТ".

Для прохождения обучающего курса специалисты армейского корпуса ВВО отправилась в учебный центр войск противовоздушной обороны в Краснодарском крае.

В ходе переобучения расчеты ЗРК "Тор-М2ДТ" изучат устройство и тактико-технические характеристики новой техники, освоят заряжание пусковых установок, поиск, обнаружение и поражение воздушных целей.

Курс переобучения завершится практическими стрельбами по воздушным целям на специализированном полигоне ПВО. После этого военнослужащие подразделений противовоздушной обороны армейского корпуса ВВО отправится в пункт постоянной дислокации.

Справочно:

ЗРК "Тор-М2МД" – арктический вариант ЗРК "Тор-М2", установленный на двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30М. Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, плавать, не терять свою работоспособность при более чем 50-градусном морозе, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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