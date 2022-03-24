В Госдуме открыта выставка в честь 15-летия ОСК

ЦАМТО, 23 марта. В Государственной Думе 22 марта открылась выставка современной морской техники производства Объединенной судостроительной корпорации, приуроченная к 15-летию компании.

Экспозицию открыл генеральный директор ОСК Алексей Рахманов.

Среди представленных на выставке экспонатов: подводная лодка проекта 636 "Варшавянка" с комплексом Club-S, корвет проекта 20382 "Тигр", универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", уникальный глубоководный комплекс "Витязь-Д" и многие другие корабли и суда.

В открытии выставки приняли участие председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, депутаты Госдумы Александр Терентьев, Александр Спиридонов, Владимир Плякин, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Борис Кабаков.

Алексей Рахманов поблагодарил законодателей за возможность провести выставку в здании парламента. Он подчеркнул роль парламентариев в укреплении судостроения, а следовательно, обороноспособности и экономической безопасности государства.

"Решение президента, принятое в 2007 году о консолидации активов отрасли, было правильным, своевременным и знаковым событием для страны, у которой свыше 36 тыс. километров морских границ, – заявил Алексей Рахманов. – В текущий ситуации только развивая флот, мы можем осваивать альтернативные логистические коридоры – такие как Северный морской путь, а также активнее использовать потенциал внутренних водных путей". По словам главы ОСК, судостроение – это "независимость и самостоятельность страны".

Владимир Гутенев, в свою очередь, отметил ритмичное развитие ОСК. По его словам, ОСК стала крупнейшим за всю историю судостроительным холдингом, объединившим более 40 верфей и конструкторских бюро по всей стране. Владимир Гутенев сообщил, что за 15 лет существования корпорации было построено свыше 170 гражданских и 75 военных заказов. Только в прошлом году предприятия ОСК передали заказчикам почти два десятка боевых кораблей и судов – в том числе три атомные подводные лодки ("Князь Олег", "Казань" и "Новосибирск") и первый серийный атомный ледокол новейшего проекта 22220 "Сибирь".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".