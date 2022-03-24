Названо оружие, способное разорвать МиГ на части

The Times (Великобритания): британский ПЗРК Starstreak, способный разорвать МиГ на части

Британские военные направляются в секретное место в Восточной Европе, чтобы научить украинцев пользоваться переносным комплексом, ракета которого способна наносить "катастрофический ущерб" низколетящим самолетам и вертолетам, пишет The Times. По словам британского полковника Грэма Тейлора, она заставит "русских задуматься".

Российские летчики задумаются, стоит ли забираться в кабины своих самолетов, когда британские солдаты научат украинцев запускать зенитные ракеты Starstreak, заявил командующий ПВО сухопутных войск Британии полковник Грэм Тейлор (Graham Taylor).

Полковник координирует действия средств ПВО наземного базирования, и он говорит, что высокоскоростная ракета Starstreak способна наносить "катастрофический" ущерб низколетящим самолетам и вертолетам противника.

По его словам, британские военные направляются в секретное место в Восточной Европе, чтобы научить украинцев пользоваться этим переносным комплексом, ракета которого после запуска развивает скорость свыше 3 200 километров в час.

В полете она разделяется на три поражающих элемента типа дротиков, которые наводятся на цель по лазерному лучу оператором с земли и поражают самолет противника.

На показе этой системы в Бейкерских казармах на острове Торни неподалеку от Портсмута Тейлор назвал Starstreak "катастрофическим" и "могущественным" оружием, заявив: "Все, что летит со скоростью 2,5 Маха, оказывает очень серьезное воздействие".

Вольфрамовые элементы "очень комфортно уничтожают штурмовую авиацию", сказал он. Тейлор отметил, что это "одни из лучших зенитных ракет малой дальности".

Отвечая на вопрос о том, помогут ли эти комплексы украинцам создать эффективную бесполетную зону с земли, он заявил: "Я не могут рассказывать и давать комментарии о возможности или невозможности создать бесполетную зону. Но конечно да, оборонительные системы наземного базирования будут очень эффективны на Украине. Они определенно окажут свое воздействие и заставят русских задуматься, стоит ли летать".

Министерство обороны направит на Украину переносные пусковые установки для стрельбы с плеча и с треноги, а также тренажер Starstreak. Кроме того, Британия направит в Польшу своих военнослужащих, которые при помощи ракетного комплекса большой дальности Sky Sabre будут сбивать вражеские самолеты, залетающие в польское воздушное пространство.

Это будет сделано в рамках двустороннего соглашения об оказании поддержки вооруженным силам Польши. Однако такой шаг вызывает опасения, что военный конфликт может перейти на территорию НАТО.

В отличие от американского ПЗРК Stinger, у Starstreak нет автономной системы самонаведения, действующей по принципу "выстрелил – забыл". Чтобы солдаты могли использовать его эффективно, нужна длительная подготовка.

Освоить стрельбу из ПЗРК труднее всего. На это уходят недели интенсивной подготовки. Оператор сам наводит ракету на цель, держа 14-килограммовую систему в руках. Прежде чем солдат получит разрешение на пуск настоящей ракеты, он должен 1 000 раз поразить цель на тренажере.

Оператор должен уметь захватывать и сопровождать движущуюся цель на удалении до семи километров. Допуск на ошибку составляет два метра. Во время показа один военнослужащий из 7-й группы ПВО сумел поразить имитатор цели на удалении четыре километра с точностью 0,9 метра. Сделал он это в считанные секунды после обнаружения цели. Для сравнения, репортер The Times попытался сделать то же самое на тренажере, но произведя пуск после 30-секундного прицеливания, он промахнулся мимо цели на 23,3 метра, причем эта цель летела на 200 метров ближе.

Оператор Starstreak главный сержант Кэти Сток (Katie Stock), во время занятий и учений обнаружившая и поразившая более 3 000 целей, рассказала, что тот, на кого будет нацелена эта ракета, "непременно моргнет, а затем узнает очень плохие новости". Она добавила: "Stinger слабо защищен от мер противодействия, но поскольку ракету Starstreak ведут к цели, уничтожить ее очень сложно".

Некоторые военнослужащие из 7-й группы ПВО говорят, что курс подготовки можно сократить до недели, и что самые опытные операторы Starstreak могут за два часа поразить 100 имитаторов цели.

По словам Тейлора, сухопутные войска "направили туда на краткий курс обучения группу инструкторов, которые будут готовить украинцев".

Он сказал: "Чтобы освоить эту систему, получить определенные навыки и натренироваться, понадобится время. Многое будет зависеть от их сноровки и квалификации, хотя понятно, что они заинтересованы в обучении и достижении хороших результатов".

"У нас есть стремление за две-три недели интенсивной подготовки дать им необходимые навыки и умения для эффективного использования ПЗРК".

Автор: Чарли Паркер (Charlie Parker)

Комментарии читателей

Dick Marlow

Удивительно мало фактов. "По словам Тейлора, сухопутные войска „направили туда на краткий курс обучения группу инструкторов, которые будут готовить украинцев“". Направить – это хорошо, но их еще надо доставить, а также научить украинцев их применению. Когда это будет?

Raymond Cook

Лучше поздно, чем никогда.

Tony Jones

Я думал, русские летают в основном по ночам, чтобы по ним не применили оружие такого типа…

Craig Ritchie

Starstreak можно использовать и ночью.

The Commentator

Это что, реклама оружия?

Los Angeles

Удивительная система. А кто-нибудь знает, сколько стоит один такой ПЗРК? Надеюсь, Британия сможет отправить сотню таких систем!

Craig Ritchie

Насколько я знаю, 3-3,5 миллиона долларов за пусковую установку с комплектом из 10 ракет.

AMY RYAN

"Способен разорвать МиГ на части". Полагаю, что и любой другой самолет тоже.

Ruth Smart

Хорошо, что наша боевая техника проходит проверку на поле боя в борьбе за правое дело. Интересно будет узнать, насколько эффективно это оружие.

Floyd Thursby

Комплекс хороший, но не очень подходит украинцам. Им надо больше оружия, которое можно использовать без промедления с минимальным обучением. Больше "Стингеров". А эту систему надо долго осваивать, и она требует навыков.

Uncle Remus

Хочется, чтобы наши инструкторы были НА Украине, занимаясь обучением, конечно.